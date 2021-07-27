Tiramisu pasta tarifi ve yapılışı: Tiramisu pasta nasıl yapılır?

Kahve, kakao ve kremanın eşsiz uyumuyla bir araya gelen tiramisu pasta tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için "tiramisu pasta tarifi" arıyor ya da "tiramisu pasta nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? Tiramisu pasta tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

TİRAMİSU PASTA TARİFİ

Tiramisu pasta malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

6 yemek kaşığı toz şeker

2 adet yumurta

250 gram labne peyniri

Keki ıslatmak için:

1 tatlı kaşığı granül kahve

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıcak su

Tiramisu pasta yapılışı

Keki için yumurta ve şekeri rengi açılıp beyazlaşana kadar iyice çırpın. Üzerine un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyip ekleyin. İyice karıştırın. Orta boy borcama veya kelepçeli kalıba harcı döküp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika kontrollü pişirin. Fırından alıp soğumasını bekleyin. Kreması için yumurta sarısı, un, şeker ve sütü bir tencereye alıp kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam alınca ocaktan alın için labneyi ekleyip karıştırın. Kremayı bir tabağa alıp üzerine değecek şekilde streç film kaplayıp soğumasını bekleyin. Granül kahve, şeker ve sıcak suyu bir bardakta karıştırıp ılınmaya bırakın. Bütün malzemeler hazır olunca birleştirme aşamasına geçin. Keki 3 kata ayırın ve her katı kahveli şekerli su ile ıslatın. Kremayı üçe ayırın, kat aralarına ve pastanın dışına kremayı sürün. En üstüne Türk kahvesi veya kakao serpip buzdolabında 1 gece bekletip servis edin.



