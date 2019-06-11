Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Tırnakçı Ayşe" lakaplı bir kadın taksiyle kuyumcuya geldi.

Altınlarını bozdurmak ve yeni altın almak istediğini söyleyen tırnakçı kadın kuyumcuyla konuşmaya başladı.

5 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Konuşarak kuyumcunun kafasını karıştıran kadın kaşla göz arasında 5 bin TL değerinde altını alarak kayıplara karıştı.

Tırnakçı kadının rahat tavırları şaşkına çevirirken hırsızlık anları da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA