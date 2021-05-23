Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp hayatını kaybetti
Emekli tiyatrocu Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını kaybetti.
23 Mayıs 2021, Pazar 15:06 Son Güncelleme:
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Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin bir mesaj paylaştı.
Kurt, “Ankara DT emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.