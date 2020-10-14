Yemek Yöresel lezzet: Tokat katmeri tarifi

Yöresel lezzet: Tokat katmeri tarifi

Yemek

Yöresel lezzet: Tokat katmeri tarifi

İster öğün olarak ister aperatif olarak hazırlayabileceğiniz Tokat katmeri tarifi evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Tokat katmeri tarifi arıyor ya da Tokat katmeri nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tokat katmeri yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

14 Ekim 2020, Çarşamba 17:01 Son Güncelleme:
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Yöresel bir lezzet olan Tokat katmeri tarifi evde kolaylıkla yapılabilen enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Tokat katmeri tarifi arıyor ya da Tokat katmeri nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tokat katmeri yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Tokat katmeri tarifi

Tokat katmeri malzemeleri

  • Aldığı kadar un
  • 5,5 su bardağı su
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 bardak süt

Tokat katmeri yapılışı

Bütün malzemeleri bir kapta yoğurun. Burada önemli olan suyun soğuk olması ve hamurun koyu bir hamur olması. Daha sonra minik minik bezeler yapın. Bezeleri açmaya başlayın. Bezeyi orta boyda açtıktan sonra sıvı yağ ile hamuru yağlayıp tekrar beze yapın. Diğer tüm bezeler için aynı işlem yapılır. Tüm bezeler yapıldıktan sonra tek tek yeniden açılır ve saca konur. Hamurda hafif kabarcıklar olunca çevrilir ve çevrilen yüzüne tekrar yağ sürülür. Diğer yüzü de aynı şekilde yağlanır. Üzeri kızarınca sacdan alınır.

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