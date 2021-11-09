Yemek Tokat sarması nasıl yapılır? Tokat sarması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Tokat sarması nasıl yapılır? Tokat sarması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Tokat sarması nasıl yapılır? Tokat sarması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Tokat'ın enfes asma yaprağı ile yapabileceğiniz Tokat sarması tarifi, parmaklarınızı yemenize sebep olacak enfes bir lezzet. Peki, Tokat sarması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Tokat sarması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

09 Kasım 2021, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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Günün her saati lezzetle yiyebileceğiniz Tokat sarması tarifi, birçok yemeğin yanına yakışan şahane bir lezzet. Peki, Tokat sarması nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz ve tadına doyamayacağınız Tokat sarması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

TOKAT SARMASI TARİFİ

Tokat sarması malzemeler

  • 1 kg tokat asma yaprağı

İç harcı için;

  • 2 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 su bardağı prinç
  • 1 su bardağı bulgur
  • 1 su bardağı yarma
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pulbiber
  • 1 tatlı kaşığı dereotu
  • 1 tatlı kaşığı reyhan
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay bardağı zeytinyağı

TOKAT SARMASI YAPILIŞI

Yaprağınızı yumuşaması için akşamdan sıcak suya koyun, ertesi gün ise suyunu döküp iyice yıkayın.

İç harcı için zeytinyağını tencereye alın ve soğanları küp küp doğradıktan sonra salçayla birlikte kavurun.

Kavrulunca içine yıkanmış pirinci yarmayı ve bulguru alarak kavurmaya devam edin.

Ardından tuzunu baharatını yeşilliklerini atın ve üzerine 3 su bardağı kadar sıcak su koyun.

Suyunu çekince altını kapatın ve yaprağınızı sarmaya başlayın.

Sararken yaprağın saplarını tenceremizin dibine yapışmaması için serin.

Üzerine sarmaları dizin ve en son bir kaba 1 yemek kaşığı salça yarım çay bardağı zeytinyağı ve bir limonun suyunu sıkıp iyice karıştırın.

Üzerine 4 su bardağı su da ekleyip bu karışımı tencereye dökün.

Son olarak limon dilimlerini en üste dizip ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte dolmalar olana kadar pişirin.

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