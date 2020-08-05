Türkiye Tokat'ta bir mahalle karantinaya alındı

Tokat'ta bir mahalle karantinaya alındı

Türkiye

Tokat'ta bir mahalle karantinaya alındı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 19:28 Son Güncelleme:
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, vaka tespit edilen yerlerle ilgili durumun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda Malum Seyit Tekke Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

AA


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