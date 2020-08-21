Tokat Erbaa'ya 17 kilometre uzaklıktaki Pınarbeyli köyünün Alan mezrasında bulunan Tarihi Yer Köprü, yıllara meydan okuyor. Bizans döneminden kaldığı rivayet edilen ve kesin yapım tarihi bilinmeyen tek kemerli köprünün batıya bakan kilit taşında oyulmuş halde haç işareti bulunuyor. Geçidin iki tarafıyla aynı seviyede olması nedeniyle 'Yer Köprü' adı verilen tarihi yapı, yöre halkı tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Köprü, Erbaa ve Niksar ilçelerinin sınırında yer alıyor. Son zamanlarda ise köprü definecilerin uğrak yeri haline geldi. Defineciler tarafından haç işaretinin bulunduğu kilit taşının üst bölümü tahrip edilen köprü şimdilerde köylüler tarafından araziye veya yakın köylere gidip gelmek amacıyla kullanılıyor.

Köprünün tarihi İpekyolu güzergahında yer aldığını ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Tokat İl Temsilcisi Yavuz Özseven, "Yerköprü, eski adıyla Manas, yeni adıyla Pınarbeyli köyünün Alan mezrasında tarihi İpekyolu üzerinde bulunmaktadır. Rivayetlere göre Bizanslılar zamanından yapıldığı bugüne kadar da dimdik ayakta olduğu görülmektedir. Dar bir geçitte, geçidin iki tarafıyla aynı seviyede olduğundan Yer Köprü adı verilmiştir. Dikkatli baktığımızda köprünün kilit taşında haç işareti bulunduğu görülmektedir. Yavuz Sultan Selim Çaldıran seferine giderken bu güzergahı kullanmıştır. Maalesef birçok tarihi yapıda olduğu gibi bu köprü de defineciler tarafından tahrip edilmiştir" dedi.

Yöre halkı ise tarihi köprüyü aktif olarak yıllardır kullandıklarını ve korunması gerektiğini söyledi.

DHA