Tokat'ta koyun-keçi vebası! Karantinaya alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki hayvan pazarı, Ayan köyünde tespit edilen koyun-keçi vebası (PPR) nedeniyle kapatıldı. Bölge karantinaya da alındı

07 Aralık 2018, Cuma 16:50 Son Güncelleme:
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Tokat'ta koyun-keçi vebası! Karantinaya alındı

Erbaa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ayan köyünde yaptıkları kontrollerde, küçükbaşlardan birinin koyun-keçi vebası taşıdığı şüphesiyle numune aldı.

HAYVAN GİRİŞ-ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Samsun Veteriner Araştırma Enstitüsü laboratuvarına gönderilen numunede, hayvanda koyun-keçi vebası bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, 3 kilometre yarıçapı koruma alanı ve 10 kilometre yarıçapı ise gözetim bölgesi olarak ilan ederek hastalık sona erene kadar bütün hayvan giriş çıkışlarını yasakladı.

Komisyon, hastalık sona erip karantina tedbirleri kaldırılıncaya kadar ilçedeki hayvan pazarını da kapattı.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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