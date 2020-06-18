Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda, corona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde açık ve kapalı alanlarda 22 Haziran Pazartesi'den itibaren maske takma zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Balcı, corona virüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi, bulaşma hızının durdurularak sosyoekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Balcı, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önem taşıdığını, bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Yalova.

AA







