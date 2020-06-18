Türkiye Tokat'ta maske takmak zorunlu oldu

Tokat'ta maske takmak zorunlu oldu

Türkiye

Tokat'ta maske takmak zorunlu oldu

Tokat'ta yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

18 Haziran 2020, Perşembe 18:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda, corona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde açık ve kapalı alanlarda 22 Haziran Pazartesi'den itibaren maske takma zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Balcı, corona virüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi, bulaşma hızının durdurularak sosyoekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Balcı, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önem taşıdığını, bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Yalova.

AA


İlgili Haberler
Maske takmayanlar kendilerini böyle savunduİstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske zorunluluğu getirildi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Almanya’nın Türkiye takıntısı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Elif ve Deniz LGS kapısında
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 80 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı