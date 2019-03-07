Tokat'taki FETÖ'nün üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi

07 Mart 2019, Perşembe 15:27
A A
Tokat'taki FETÖ'nün üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Gözaltındaki 9 kişinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor. 

Zanlılar, dün gözaltına alınmıştı. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.