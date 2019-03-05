Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi geliştirdiğini açıkladı. Yatay mimariyle inşa edilecek konutlar 20 yıl vadeli olacak. Şimdi bu konutlara talip olanlar detaylara bir an evvel ulaşmak istiyor.

50 BİN KONUT TALEPLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

50 bin yeni konut projesi için talepler yarın alınacak. Bu konutlar yatay mimariyle inşa edilecek. Memleketimizin mahalle kültürünü yaşatacak bir proje olacak. Bu konutların alt gelir grubu taksitleri 388 liradan başlayacak ve 20 yıl vadeli olacak.

TOKİ 50 bin sosyal konut projesinin şartları yarın belli olacak.



