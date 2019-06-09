TOKİ Ankara kura çekilişi nerede? Ne zaman, saat kaçta?

Yarın binlerce vatandaş için büyük gün... 50 bin TOKİ projesi kapsamında Ankara Sincan'da 2 bin 401 evin kurası gerçekleşecek. Projeye başvuru yapanlar şimdi çekilişin nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 50 bin yen sosyal konut projesi kapsamında Ankara Sincan’da dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 2 bin 401 evin kurası yarın yapılacak.

Bu kapsamda Ankara Sincan Saraycık projesinde yer alan 2 bin 401 konutun kurası yarın saat 11.00’de Sincan Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Ayrıca 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde talep toplanan 451 konut kura töreni de 11 Haziran Salı günü saat 11.00’de Sincan Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda yapılacak.