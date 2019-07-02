TOKİ Ayazma / Hoşdere kura sonuçları açıklandı mı? Geçerli geçersiz başvuru listesi...
TOKİ kuraları çekilmeye devam ederken bugün Ayazma/Hoşdere kuraları çekildi. Toplam 648 konutun geçerli ve geçersiz başvuru listeleri merak edilirken bir yandan da "TOKİ Ayazma/Hoşdere kura sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aranıyor.
TOKİ Başakşehir Ayazma/Hoşdere kura sonuçları bugün saat 10.00'da çekildi. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri sonrası binlerce kişi geçerli geçersiz başvuru listesini kontrol etmek isterken bir diğer yandan da kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Başakşehir Ayazma/Hoşdere kura çekilişi saat 10.00'da başladı. Sonuçlar henüz resmi sitede yayımlanmadı. Sonuçların akşam saatlarinde resmi sitede yayımlanması bekleniyor.
Ayazma 2+1 Geçerli Başvuru Listesi
Ayazma 2+1 Geçersiz Başvuru Listesi
Ayazma 3+1 Geçerli Başvuru Listesi
Ayazma 3+1 Geçersiz Başvuru Listesi
Hoşdere 2+1 Geçerli Başvuru Listesi
Hoşdere 2+1 Geçersiz Başvuru Listesi
Hoşdere 3+1 Geçerli Başvuru Listesi
Hoşdere 3+1 Geçersiz Başvuru Listesi