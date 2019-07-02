TOKİ Ayazma / Hoşdere kura sonuçları açıklandı mı? Geçerli geçersiz başvuru listesi... TOKİ kuraları çekilmeye devam ederken bugün Ayazma/Hoşdere kuraları çekildi. Toplam 648 konutun geçerli ve geçersiz başvuru listeleri merak edilirken bir yandan da "TOKİ Ayazma/Hoşdere kura sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aranıyor.