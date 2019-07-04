TOKİ geri ödemeleri ne zaman? Mart ayında başlayan 50 bin konut projesi için artık yavaş yavaş sona doğru geliniyor. Birçok projenin kura sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre konut sahibi olmaya hak kazanamayanlar şimdi TOKİ geri ödemelerinin ne zaman yapılacağını sorguluyor.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN?

TOKİ başvuru ücreti ödemeleri için kurumdan yapılan net bir açıklama yok. TOKİ tarafından bir takvim belirlenecek ve paralar belirlenen tarihte geri ödenecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ 2019 İŞLEMLERİ

1- Hak sahibi olunamaması durumu

Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine belirlenen tarihte iade ediliyor.

2- Başvuru yaptıktan sonra vazgeçilmesi durumu

Haklar iptal ediliyor. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödeniyor. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmiyor. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabiliyor.

3- Projenin gerçekleştirilememesi durumu

Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde de yine başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa süre içinde geri ödeniyor.