Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları devam ediyor. Sosyal konut projesi kapsamında İstanbulda beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları bugün başlıyor. Peki, Toki İstanbul kura çekilişi ne zaman, nerede? İşte Toki İstanbul kura çekilişi ile ilgili detaylar ve Toki kura çekilişi canlı yayını...

İstanbul'da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Proje için gerçekleşecek kura, 26-27 Haziran saat 10.00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde olacak.

İLK KURA BAŞAKŞEHİR'DE ÇEKİLECEK

Yüzbinlerce aile tarafından merakla beklenen kura töreninde, 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksinde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşderede inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

Kura törenleri, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

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