Türkiye Tokkal ailesini vahşice öldüren katil zanlısı adliyeye çelik yelekle getirildi

Tokkal ailesini vahşice öldüren katil zanlısı adliyeye çelik yelekle getirildi

Türkiye

Tokkal ailesini vahşice öldüren katil zanlısı adliyeye çelik yelekle getirildi

Eskişehir' de İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili katil zanlısının eski ortakları Mehmet Şerif Boğa (33) olduğu tespit edildi. Boğa'nın adliyeye getirilirken çelek yelek giymesi dikkatlerden kaçmadı.

21 Şubat 2021, Pazar 12:28 Son Güncelleme:
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Eskişehir' de İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa(33 ) olduğunun tespit edildiği bildirildi. Adliyeye getirilirken, katil zanlısına çelik yelek giydirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Eskişehir’de cep telefonu dükkanı bulunan Tokkal çiftinden haber alamayan İzmir’deki yakınları polise hayatlarından endişe ettiklerini söyleyerek ihbarda bulunması sonucu eve gelen ekipler İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk ölü olarak buldu.

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlunun da bulunduğu 4 şüpheli, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın, katil zanlısı olduğu iddia edilen eski ortağı Mehmet Şerif B. (33) ve bu kişinin eşinin de aralarında bulunduğu diğer 9 zanlı ise adliyeye getirildi.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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