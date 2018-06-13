Tokluk hissi veren besinler

Gün boyunca fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin peşinden koştururken değişen beslenme şekli birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini kaydeden Kabakçı, “En önemlisi sindirim problemleridir. Bu nedenle glisemik indeksi düşük gıdalar ve yüksek lifli besinleri tercih etmeliyiz” dedi.

"Meyve, sebze ve tam tahıllı yiyecekler atık maddelerin çabuk sindirilmesine yardım eder"

Bitkisel besinler başta olmak üzere birçok yiyecek, besinlerin mide ve bağırsaktan geçişini kolaylaştıran lifler içerdiğini belirten Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, “Meyve, sebze ve tam tahıllı yiyecekler atık maddelerin çabuk sindirilmesine yardım eder. Besinlerdeki lifler iki çeşittir. Suyla karışan lifler (baklagiller, meyve ve sebzeler vs.), kan yağlarını ve yemek sonrası kanda artan şeker düzeyini azaltır. Suyla karışmayan lifler (tahıl kabuğu, esmer pirinç ve kepek vs.), esas olarak bağırsaklarda hacim oluşturur, dışkı hacmini arttırır ve bağırsaktan geçiş zamanını düzenler. Posalı besinlerle beslenmek kalın bağırsak ve rektum kanserini önler” ifadelerini kullandı.

Glisemik indeksi düşük gıdalar, kan şekerini yavaş ve daha az yükselttiğini söyleyen Kabakçı, “Sebzeler, meyvelerin çoğu ve tam tahıllar, kuruyemişler, süt ürünleri düşük glisemik indeksli gıdalardır. Düşük Gİ’li diyetin obezite, kolon kanseri ve meme kanseri gelişiminde de koruyucu olduğu gösterilmiştir. Düşük Gİ’li gıdalar ince bağırsakta daha uzun süre kalır ve açlık azalır” dedi.

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