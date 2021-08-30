Tokyo 2020 Paralimpik'te altın madalya geldi!
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk masa tenisinde altın madalya kazandı.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları masa tenisinde Abdullah Öztürk, altın madalyayı kazandı.
Abdullah Öztürk, C4 tekler finalinde Güney Kore’den Young Gun Kim’i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu şunları söyledi:
Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını altın madalyayla aldım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı aziz şehitlerimiz içim okutacağım. Ay-yıldız bayrağımız Tokyo'da havalanıyor. Destekleyen herkesten Allah razı olsun.
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