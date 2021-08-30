Diğer Sporlar Tokyo 2020 Paralimpik'te altın madalya geldi!

Tokyo 2020 Paralimpik'te altın madalya geldi!

Diğer Sporlar

Tokyo 2020 Paralimpik'te altın madalya geldi!

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk masa tenisinde altın madalya kazandı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları masa tenisinde Abdullah Öztürk, altın madalyayı kazandı.


Abdullah Öztürk, C4 tekler finalinde Güney Kore’den Young Gun Kim’i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu şunları söyledi:

Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını altın madalyayla aldım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı aziz şehitlerimiz içim okutacağım. Ay-yıldız bayrağımız Tokyo'da havalanıyor. Destekleyen herkesten Allah razı olsun.
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