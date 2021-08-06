Tokyo 2020'de 3 bronz geldi, tarihimizin 100. madalyasını aldık
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Taha Akgül, Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban bronz madalya kazandı. Türkiye böylece tarihinin 100. Olimpiyat madalyasına ulaştı.
06 Ağustos 2021, Cuma 15:40 Son Güncelleme:
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya maçında Taha Akgül ile Moğol Lkhagvagerel Munkhtur karşı karşıya geldi. Milli güreşçi repesaj maçını 5-0 kazanarak bronz madalya aldı.
Milli karateci Ali Sofuoğlu ise Tokyo 2020 erkekler katada Güney Koreli rakibi Heejun Park'ı yenerek bronz madalya kazandı.
Milli karatecimiz Merve Çoban da kumite 61 kilogramda olimpiyat 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı.
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