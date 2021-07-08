Tolga Akış ve Zeynep Bastık’ın evliliği genç şarkıcının hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Bu arada da Zeynep Bastık’ın kocası Topla Akış ile ilgili detaylar da sık sık aranır oldu. Tolga Akış’ın, Zeynep Bastık’ın menajerliğini yaptığı biliniyordu…

TOLGA AKIŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1984 yılında Bursa’da dünyaya gelen Tolga Akış, İstanbul’a üniversite için geldi ve erken yaşta çalışmaya başladı.

Tolga Akış kariyerine TV prodüksiyonu ile başladı, 2005-06 Rock And Coke Festivali’nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Akış, birçok ajansta uzun yıllar görev yaptı.

2017 yılında kendi dijital ajans şirketini kurdu, şu anda da şirketinin yönetiminde bulunuyor.

Özellikle reklam alanında başarılı çalışmalara imza atan Tolga Akış, birçok ünlü isimle birlikte çalışmaya devam ediyor. Uzun süredir Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış aynı zamanda geç şarkıcının danışmanlığını ve menajerliğini de yürütüyordu.

Genç çift 7 Temmuz Çarşamba günü nikah masasına oturdu.