Tolga Daşkıran olayında flaş karar! Tahliye edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Tolga Daşkıran’ın avukatının yaptığı itirazın kabul edildiğini belirtildi. Açıklamada, olayın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedilerek, “Şüpheli Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme şüpheli Tolga Taşkıranın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir” denildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKIP, ANNESİNE SARILDI

Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’nde işlemleri tamamlanan Daşkıran, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalınca kendisini bekleyen annesine sarıldı. Anne Nazire Kurt, gözyaşı dökerek "Annem, kurban olurum sana" dedi. Annesine sarılan Daşkıran da ağladı.

'AMACIM BİR KADININ HAYATINI KURTARMAKTI'

Cezaevi kapısında bekleyen diğer yakınlarına da sarılan Tolga Daşkıran, tahliye olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Daşkıran, “Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahalede bulunmak istedim. Çok mutluyum, tahliye kararı veren Türk adaletine çok teşekkür ederim” dedi.

Anne Nazire Kurt ise oğlunun kadınlar için savaştığını belirterek, “Oğlumun tahliyesi nedeniyle çok mutluyum. Allah kimseye bunu yaşatmasın, herkesin yardımcısı olsun. Benim oğlum gurur duyulacak bir şey yaptı. Can için koştu. Bir kadın için savaştı. Savaşımızı kazandık. İnşallah o kadında kurtulsun, inan ölmesini istemem. Ben kadın şiddetine çok karşıyım. Benim oğlum gerekeni yaptı. Üç can için mücadele verdi. Asla bir daha buraları görmeyelim. Hiç kimsenin buralara gelmesini istemem. Anne için çok zor” diye konuştu.

Ailenin avukatı Muhammed Serkan İleli de yargı sürecinin devam ettiğini anlatarak, “Sulh ceza hakimliği kararıyla Tolga bugün tahliye oldu. Mutluyuz, ailesi de mutlu. Çok fazla seveni varmış, onu da görmüş olduk. Yargı süreci hala devam ediyor. Kadına şiddete her zaman karşıyız. Tolga da buna karşıydı. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Tolga Daşkıran, ailesiyle birlikte cezaevinden ayrılarak evine döndü.

OLAY

Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi, Ertaş Caddesi'nde geçen hafta cumartesi akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi ile eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Abdulkadir Ahmadi, üzerinde taşıdığı bıçakla eşi ve kızını yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti.

Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir Ahmadi, eşi ve kızı iye Hüseyin Şahin ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan kol ve karın kısmından bıçaklanan Shannaz Nazari ile sırtından bıçaklanan Abdulkadir Ahmadi, hayati tehlikeleri nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Afgan çiftin omzundan hafif yaralanan kızları Nasimgül Ahmadi’ye ise ayakta müdahale edildi.

Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı Tolga Daşkıran, işlemlerinin ardından pazar günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daşkıran'ın ifadesinde Abdulkadir Ahmadi’nin 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görüp engellemeye çalıştıklarını, arkadaşı Hüseyin Şahin'in ayağından yaralandığını, Abdulkadir Ahmadi'nin ise arbedede sırtından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.