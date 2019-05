Geçtiğimiz günlerde Günay Musayeva eski eşi Tolga Karel ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti. Günay Musayeva bu sefer de sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladığı ve hakkında dava açıldığı iddia edildi. Bu haberin ardından Günay Musayeva kimdir? Günay Musayeva sevgilisi kim? soruları merak ediliyor. İşte Günay Museyeva ile ilgili detaylar…

GÜNAY MUSAYEVA KİMDİR?

Günay Musayeva, 7 şubat 1986 tarihinde Azerbaycan’da doğmuştur. Bakü Devlet Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünü birincilikle bitirip master yaptı.

2010 Best Model Azerbaycan birincisi ve Bulgaristan’da 2010 yılında düzenlenen Best Model of the World yarışmasında ikinci oldu. Bir sinema filminde ve birçok reklam filminde oynadı. Ezel dizisinde oynadı.

Günay Musayeva, 29 ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile yıldırım nikahı ile İzmit’te evlendi. Cihangir Can (d.18 nisan 2012) adında bir oğlu var. Tolga Karel ile 2015 yılında boşandı. İkilinin Cihangir adında bir oğulları var. Dört yıl süren evliliğinin ardından kariyeriyle gündeme gelen Günay Musayeva, iş adamı Taha Tatlıcı ile aşk yaşamaya başladı. Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladığı için mahkemelik oldu.