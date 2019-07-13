Tolga Sarıtaş sonunda aşkını itiraf etti

Oyuncu Tolga Sarıtaş, sosyal medyadan yayınladığı fotoğraf ile İzmirli modacı Zeynep Mayruk'la olan aşkını itiraf etti.

İLK KEZ PAYLAŞTI

İlk kez sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu aşkını gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN KURALLARI İHLAL ETTİ

Tolga Sarıtaş Levent’teki bir mekana götürdüğü sevgilisinin görüntülenmemesi için her yolu denemiş, gecenin sonunda çiftin bindiği aracın sürücüsü objektiflerden kaçarken trafik kurallarını hiçe saymıştı.