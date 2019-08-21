Tolgahan Sayışman rolünü üç buçuk aylık oğluyla oynadı

Tolgahan Sayışman, oğlu ‘Güneş’ için ringlere dönmek isteyen ‘Kafkas’ lakaplı eski şampiyon boksör ‘Fırat Bölükbaşı’nı oynayacak.

ÇEKİMLER İKİ GÜN SÜRDÜ

Dizide ‘Güneş’in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi’nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı. İki gün süren çekimlerde Efehan ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti.

Almeda Abazi ise sette gözünü bir an olsun oğlunun üzerinden ayırmadı.

BOKS DERSİ ALDI

Tolgahan Sayışman rolü için bir yıl boyunca haftanın 5 günü boks dersleri aldı. Tolgahan Sayışman’a, Erdal Özyağcılar eşlik ediyor.