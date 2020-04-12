Tolgahan Sayışman'ın 300 bin TL'lik oyuncağı
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12 Nisan 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Tolgahan Sayışman, 2 ay önce kendisine 1994 model Mercedes marka bir klasik araba satın almış. 300 bin TL’lik yeni oyuncağının plakasına oğlu Efehan’ın İsminin ve soyadının baş harfleri olan “ES” yazdıran oyuncu, karantina günlerinden sonra aracını restore ettirecekmiş.
Sevgilisi yanında annesi telefonda
Uzun süredir birlikte olan oyuncu Alina Boz ve Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, karantina günlerini birlikte geçiriyor. Özer’in evinde kalan çift, aileleriyle görüşmüyormuş.
Onların sağlıklarını tehlikeye atmamak adına böyle bir yol izleyen iki ünlü isim, görüntülü arama yaparak sevdikleriyle hasret gideriyormuş. Annesi Sezen Aksu’yu ziyaret etmeyen Özer de, usta sanatçıyı sık sık görüntülü arıyormuş.
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