Magazin Tom Cruise'a şok! Bilim kurgu filmi gibi

Tom Cruise'a şok! Bilim kurgu filmi gibi

Magazin

Tom Cruise'a şok! Bilim kurgu filmi gibi

Hollywood yıldızı Tom Cruise’un içinde değerli eşyaları olan 140 bin dolarlık otomobili bilim kurgu filmlerini aratmayan yöntemle çalındı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD’li oyuncu Tom Cruise (59) ‘Görevimiz Tehlike 7’ film çekimleri için bulunduğu İngiltere’de güpegündüz soyuldu. Birmingham’da otelde kalan Cruise, Kent şehrindeki çekimlere helikopterle gidip geliyor, helikopterden inince de otele 160 bin dolarlık BMW marka otomobiliyle gidiyordu. Önceki gün oteli önüne park edilen otomobili iki dakika içinde çalındı. Hırsızlar soygun için son teknolojik yöntemi kullandı. Otomobilin anahtarsız çalıştırma sistemi bulunuyor. Yani, anahtarında dijital bir kod var.

AKILLI ANAHTARLIK MAĞDURU

Otomobil, bu kodu radyo frekans aracılığıyla algılıyor. Bunu bilen hırsızlar anahtarlıktan gelen sinyalleri kopyalayıp iletmek için ucuz verici kullandı. Hırsızlardan biri, bu vericiyle otomobile yaklaştı. Anahtarlıktaki kodu otomobilin kapısına 20 metre ileride konumlanan diğer hırsızın elindeki vericiye gönderdi. Böylece araç hack’lendi ve kilidi açıldı. Hırsızlar Cruise’un otomobilini bu yöntemle götürdü. Ertesi gün terk edilmiş halde bulunan otomobilde Cruise’a ait değerli eşyaların çalındığı anlaşıldı.

GÜVENLİK NOTU

Akıllı otomobil anahtarlarının buzdolabı, mikrodalga fırın, derin dondurucu gibi sinyal almayan yerlerde saklanması ya da alüminyum folyaya sarılması öneriliyor.

Yazarlarımızdan
Uğur Alkapar
Parmaklıklar ardında
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Aşkın içinde neler var neler
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
28 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Kadınlara yaşatılana ne diyorsunuz peki?
Şirin Sever
Suna Akyıldız
Beste haklı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
23 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Laf değil, iş üretme zamanı
Öner Döşer
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Melis Sezen'den yaza veda paylaşımı