ABD’li oyuncu Tom Cruise (59) ‘Görevimiz Tehlike 7’ film çekimleri için bulunduğu İngiltere’de güpegündüz soyuldu. Birmingham’da otelde kalan Cruise, Kent şehrindeki çekimlere helikopterle gidip geliyor, helikopterden inince de otele 160 bin dolarlık BMW marka otomobiliyle gidiyordu. Önceki gün oteli önüne park edilen otomobili iki dakika içinde çalındı. Hırsızlar soygun için son teknolojik yöntemi kullandı. Otomobilin anahtarsız çalıştırma sistemi bulunuyor. Yani, anahtarında dijital bir kod var.

AKILLI ANAHTARLIK MAĞDURU

Otomobil, bu kodu radyo frekans aracılığıyla algılıyor. Bunu bilen hırsızlar anahtarlıktan gelen sinyalleri kopyalayıp iletmek için ucuz verici kullandı. Hırsızlardan biri, bu vericiyle otomobile yaklaştı. Anahtarlıktaki kodu otomobilin kapısına 20 metre ileride konumlanan diğer hırsızın elindeki vericiye gönderdi. Böylece araç hack’lendi ve kilidi açıldı. Hırsızlar Cruise’un otomobilini bu yöntemle götürdü. Ertesi gün terk edilmiş halde bulunan otomobilde Cruise’a ait değerli eşyaların çalındığı anlaşıldı.

GÜVENLİK NOTU

Akıllı otomobil anahtarlarının buzdolabı, mikrodalga fırın, derin dondurucu gibi sinyal almayan yerlerde saklanması ya da alüminyum folyaya sarılması öneriliyor.