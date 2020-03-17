Tom Hanks ve eşi hastaneden ayrıldı

ABD'li aktör Tom Hanks, çarşamba günü, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 63 yaşındaki Hanks'in oğlu Chet Hanks, babası ve eşinin hastaneden taburcu edildiğini, karantina koşullarına evde devam edeceklerini açıkladı. Chet Hanks, bu haftayı hastanede geçiren çiftin, çok daha iyi hissettiğini belirtti. Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söylemişti. İkili, karantinada devam ettikleri hayatlarından eğlenceli detayları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Rita Wilson en son karantinada dinledikleri şarkıların çalma listesini takipçileriyle paylaşmıştı.

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