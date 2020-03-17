Magazin Tom Hanks ve eşi hastaneden ayrıldı

Tom Hanks ve eşi hastaneden ayrıldı

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Tom Hanks ve eşi hastaneden ayrıldı

Koronavirüs teşhisi konan ABD'li aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, karantinalarına evde devam etmek üzere hastaneden taburcu edildi.

17 Mart 2020, Salı 10:29 Son Güncelleme:
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ABD'li aktör Tom Hanks, çarşamba günü, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 63 yaşındaki Hanks'in oğlu Chet Hanks, babası ve eşinin hastaneden taburcu edildiğini, karantina koşullarına evde devam edeceklerini açıkladı. Chet Hanks, bu haftayı hastanede geçiren çiftin, çok daha iyi hissettiğini belirtti. Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söylemişti. İkili, karantinada devam ettikleri hayatlarından eğlenceli detayları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Rita Wilson en son karantinada dinledikleri şarkıların çalma listesini takipçileriyle paylaşmıştı. 

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