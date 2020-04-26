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Magazin Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak

Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak

Magazin

Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak

Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı.

26 Nisan 2020, Pazar 18:24 Son Güncelleme:
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Corona virüse yakalanan ve hastalığı eşiyle birlikte yenen ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşinden örnek olacak hareket. "Inquirer.net" sitesinin haberine göre, Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, yeni tip corona virüse (Kovid-19) aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu. 

Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

Testleri pozitif çıkmıştı

Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, yeni tip corona virüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.

Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

AA


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