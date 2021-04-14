Magazin Tom Hanks'in oğlu Chet Hanks'e eski kız arkadaşından 1 milyon dolarlık taciz davası

Tom Hanks'in oğlu Chet Hanks'e eski kız arkadaşından 1 milyon dolarlık taciz davası

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Tom Hanks'in oğlu Chet Hanks'e eski kız arkadaşından 1 milyon dolarlık taciz davası

Tom Hanks ve Rita Wilson'ın oğlu Chet Hanks, kendisine bıçakla saldırmak ve parasını çalmakla suçladığı eski kız arkadaşı tarafından tacizle suçlandı. Eski kız arkadaşı Kiana Parker, Henks'e 1 milyon dolarlık dava açtı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 11:17 Son Güncelleme:
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Tom Hanks ve Rita Wilson çiftinin 30 yaşındaki oyuncu ve müzisyen oğlu Chet Hanks, eski kız arkadaşı Kiana Parker’ı ocak ayında aralarında geçen bir kavga esnasında kendisine bıçakla saldırmakla ve parasını çalmakla suçlamıştı.

Suçlama üzerine Parker, Hanks’i ilişkileri boyunca fiziksel ve sözlü taciz etmekle suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı. İkilinin ilişkisi Mart 2019’da başlamıştı.

Basın açıklaması yapan Parker’ın avukatı, Hanks’in “git gide artan tacizde bulunduğunu” söyledi. Avukat Kevin Murray, “Bu, zihinsel, fiziksel ve psikolojik olarak hırpalanmış bir erkekle bir kadın arasındaki ilişkinin sınırları içindeki şiddetle ilgili” açıklamasını yaptı.

Chet Hanks, Kiana Parker’ı kendisine bıçakla saldırmakla suçladığında bu fotoğrafı paylaştı.

People dergisinin ulaştığı mahkeme belgelerine göre, Kiana Parker, Ocak 2020’de Chet Hanks ile New Orleans’ta otel odasında tartıştıklarını, Hanks’in kendisini bileğinden tutarak şiddetle çektiğini anlattı. Parker, eski erkek arkadaşının öfkeli ve düşmanca davranan biri haline geldiğini, kendisine sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiğini söyledi.

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