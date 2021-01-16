Töngül pide tarifi: Töngül pide nasıl yapılır?

Yöresel lezzet düşkünlerinin severek deneyeceği töngül pide tarifi evde nasıl yapılır öğrenmek isteyenler için; töngül pide tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Töngül pide tarifi

Töngül pide malzemeleri

Hamuru için:

2 su bardağı ılık süt

1 paket yaş maya

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç harcı için:

250 gram kıyma

6 adet yumurta

1 demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

Servis için:

Dilediğiniz bir tür eriyen peynir

Töngül pide yapılışı

Sütü hafifçe ısıtıp maya ve şekerle karıştırın. Maya canlandığında tuzu ekleyin. Azar azar unu da ilave ederek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Hamuru üzerine nemli bir bez örterek 20-30 dakika kadar dinlendirin.

Diğer yanda kıymayı kavurun ve soğutun. Maydanozları ince ince doğrayın. Yumurtayı çırpın. İçine kıyma, maydanoz ve tuzu ilave edin. Mayalanan hamurdan küçük bezeler yapın. Elinizle uzattığınız bezeleri ortalarına kıymalı harçtan koyup kenarlarını çok kalın olmayacak şekilde katlayın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayıp pideleri tepsiye yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra pideleri fırına verin. Fırından çıkınca sıcakken üzerine peynir rendeleyin. Soğumadan servis edin.



