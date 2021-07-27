Top pasta tarifi ve yapılışı: Top pasta nasıl yapılır?

Hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştahları açan top pasta tarifinin en güzel yanı lokmalık boyutlarda olması. İster rengarenk isterseniz de tek renk olarak yapabileceğiniz top pasta tarifi enfes bir lezzet. Peki, top pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadını çok seveceğiniz top pasta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

TOP PASTA TARİFİ

Top pasta malzemeler

2 paket petibör bisküvi(kakaolu ya da sade)

2 yemek kaşığı pudra şekeri

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

Bulamak için:

1,5 çay bardağı hindistan cevizi

Top pasta yapılışı

Bisküvileri elinizle kırın ya da rondodan geçirin. Ardından içerisine süt, eritilmiş tereyağı ve pudra şekeri ilave ederek güzelce yoğurun. Ardından harçtan minik toplar elde edin ve Hindistan cevizine bulayın. Bir kabın içerisine aktarın ve buzdolabında 1 saat soğutun. Ardından servis edin.



