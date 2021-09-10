Toplama işlemini öğreniyorum

MALZEMELER

A4 kâğıtları, kalem, 3 tane plastik

bardak ve küçük renkli toplar Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte A4 kâğıtlarını küçük kare kartlar elde edecek şekilde kesiniz. Daha sonrasında o kartların üzerine tek tek rakamlar, toplama ve eşittir işaretini çiziniz. Sonrasında bir masaya bir toplama işlemi olacak şekilde kartları diziniz. Toplanacak iki sayının altına ve sonuçta elde edilecek sayının altına plastik bardakları koyunuz. Çocuğunuzdan birden fazla toplama işlemini vererek ondan toplar yardımı ile bu işlemlerin sonucuna ulaşmasını isteyiniz.