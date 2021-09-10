Etkinlik Rehberi Toplama işlemini öğreniyorum

Toplama işlemini öğreniyorum

Etkinlik Rehberi

Toplama işlemini öğreniyorum

Bu oyunla birlikte çocuğunuzun sayısal zekâsının gelişimine katkı sağlayacaksınız

10 Eylül 2021, Cuma 12:27 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

A4 kâğıtları, kalem, 3 tane plastik

bardak ve küçük renkli toplar Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte A4 kâğıtlarını küçük kare kartlar elde edecek şekilde kesiniz. Daha sonrasında o kartların üzerine tek tek rakamlar, toplama ve eşittir işaretini çiziniz. Sonrasında bir masaya bir toplama işlemi olacak şekilde kartları diziniz. Toplanacak iki sayının altına ve sonuçta elde edilecek sayının altına plastik bardakları koyunuz. Çocuğunuzdan birden fazla toplama işlemini vererek ondan toplar yardımı ile bu işlemlerin sonucuna ulaşmasını isteyiniz.

Yazarlarımızdan
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