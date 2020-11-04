MasterChef lezzetlerinden: Toprak Ana tarifi
MasterChef Türkiye yarışmasında Şef Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı toprak ana tarifi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sevdiklerinize hazırlamak için toprak ana tarifi arıyor ya da toprak ana nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Toprak ana yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
04 Kasım 2020, Çarşamba 09:50 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler ve farklı sunumlar arayanlara toprak ana tarifini tavsiye ediyoruz. Sevdiklerinize hazırlamak için toprak ana tarifi arıyor ya da toprak ana nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Toprak ana yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Toprak ana tarifi
Toprak ana malzemeleri
Saksısı için:
- 250 gram un
- 50 gram malt unu
- 120 gram tereyağı
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı soğuk su
- 1 tutam kırmızı gıda boyası
- 1 tutam sarı gıda boyası
Toprak kek için:
- 200 gram malt unu
- 150 gram buğday unu
- 200 mililitre sıvı yağ
- 150 mililitre süt
- 3 adet yumurta
- 2 paket kabartma tozu
- 5 gram mercanköşk
- 1 tutam tuz
Peynir kreması için:
- 100 gram sade krema
- 100 gram ekşi krema
- 1 paket küflü peynir
- Misket limonu kabuğu rendesi
- Beyaz biber
Duxelles mantar için:
- 300 gram mantar
- Biberiye
- Kekik
- 1 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
Sebzeleri için:
- 2 adet bebek kabak
- 2 adet bebek havuç
- Bal
- Limon suyu
- Beyaz biber
- Zeytinyağı
- Mikrofilizler
Toprak ana yapılışı
Öncelikle saksı için tart hamurunu yaparak başlayın. Su hariç bütün malzemeleri robottan geçirip hamur kıvamına getirin. Soğuk su ile toparlanmasını sağlayıp, elinizle son formunu verin. Streç film ile sarıp buzdolabına dinlendirmeye alın.
Kek için yumurtayı mikserde iyice kabarttıktan sonra yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından kuru malzemelerin tamamını ekleyip son çırpma işlemini tamamlayın. Kelepçeli kalıba alıp bekletin. Tart hamurunu dolaptan çıkarıp yağlı kağıt serilmiş saksı şeklindeki kalına incelterek yerleştirin. Son formunu da verip içine tekrar yağlı kağıt serip nohut veya bilye ile kabarmasını engelleyerek kek ile birlikte fırına verin. 30 dakika boyunca 175 derecede pişirin. Ürünler fırındayken duxelles’i ve ve peynir kremasını yapın. Duxelles için mantarları blender’da çekin. Ardından tavaya alıp taze baharatlar ve sarımsak ile çekin. Peynir kreması için küflü peynir ve ekşi kremayı blender yardımı ile çekin. Sade kremayı ayrı bir mayonez tenceresinde hacim alacak şekilde mikser ile çırpın. Peynir karışımı ile söndürmeden harmanlayın. Sosunuz hazır. 30 dakika sonunda keki fırından çıkarın. Tartın içinden de bilyeleri çıkarıp 5 dakika daha pişirin. Elde ettiğiniz keki robotta toprak formu elde edene kadar inceltin. İstediğiniz sonuca ulaşınca bir miktar daha mercanköşk ekleyip tamamlayın. Sebzelerimizi kaynayan suda 2 dakika blanch edin. Buzlu suyun içine çıkarıp renk ve dokularını korumasını sağlayın. Bal, limon suyu, beyaz biber ve zeytinyağını çektirerek bir sos elde edin. Sebzeleri bunun içerisinde çevirip bekletin. Tart hamurundan saksının taban kısmına duxellesi üzerine bir parmak kadar toprak onun üzerine peynir kreması onun da üzerine tekrar toprak koyun. İçine sebzeleri sadece yeşil kısımları üstte kalacak şekilde gömün.