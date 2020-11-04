MasterChef lezzetlerinden: Toprak Ana tarifi

Farklı lezzetler ve farklı sunumlar arayanlara toprak ana tarifini tavsiye ediyoruz. Sevdiklerinize hazırlamak için toprak ana tarifi arıyor ya da toprak ana nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Toprak ana yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Toprak ana tarifi

Toprak ana malzemeleri

Saksısı için:

250 gram un

50 gram malt unu

120 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı soğuk su

1 tutam kırmızı gıda boyası

1 tutam sarı gıda boyası

Toprak kek için:

200 gram malt unu

150 gram buğday unu

200 mililitre sıvı yağ

150 mililitre süt

3 adet yumurta

2 paket kabartma tozu

5 gram mercanköşk

1 tutam tuz

Peynir kreması için:

100 gram sade krema

100 gram ekşi krema

1 paket küflü peynir

Misket limonu kabuğu rendesi

Beyaz biber

Duxelles mantar için:

300 gram mantar

Biberiye

Kekik

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Sebzeleri için:

2 adet bebek kabak

2 adet bebek havuç

Bal

Limon suyu

Beyaz biber

Zeytinyağı

Mikrofilizler

Toprak ana yapılışı

Öncelikle saksı için tart hamurunu yaparak başlayın. Su hariç bütün malzemeleri robottan geçirip hamur kıvamına getirin. Soğuk su ile toparlanmasını sağlayıp, elinizle son formunu verin. Streç film ile sarıp buzdolabına dinlendirmeye alın.

Kek için yumurtayı mikserde iyice kabarttıktan sonra yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından kuru malzemelerin tamamını ekleyip son çırpma işlemini tamamlayın. Kelepçeli kalıba alıp bekletin. Tart hamurunu dolaptan çıkarıp yağlı kağıt serilmiş saksı şeklindeki kalına incelterek yerleştirin. Son formunu da verip içine tekrar yağlı kağıt serip nohut veya bilye ile kabarmasını engelleyerek kek ile birlikte fırına verin. 30 dakika boyunca 175 derecede pişirin. Ürünler fırındayken duxelles’i ve ve peynir kremasını yapın. Duxelles için mantarları blender’da çekin. Ardından tavaya alıp taze baharatlar ve sarımsak ile çekin. Peynir kreması için küflü peynir ve ekşi kremayı blender yardımı ile çekin. Sade kremayı ayrı bir mayonez tenceresinde hacim alacak şekilde mikser ile çırpın. Peynir karışımı ile söndürmeden harmanlayın. Sosunuz hazır. 30 dakika sonunda keki fırından çıkarın. Tartın içinden de bilyeleri çıkarıp 5 dakika daha pişirin. Elde ettiğiniz keki robotta toprak formu elde edene kadar inceltin. İstediğiniz sonuca ulaşınca bir miktar daha mercanköşk ekleyip tamamlayın. Sebzelerimizi kaynayan suda 2 dakika blanch edin. Buzlu suyun içine çıkarıp renk ve dokularını korumasını sağlayın. Bal, limon suyu, beyaz biber ve zeytinyağını çektirerek bir sos elde edin. Sebzeleri bunun içerisinde çevirip bekletin. Tart hamurundan saksının taban kısmına duxellesi üzerine bir parmak kadar toprak onun üzerine peynir kreması onun da üzerine tekrar toprak koyun. İçine sebzeleri sadece yeşil kısımları üstte kalacak şekilde gömün.



