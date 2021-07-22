Topuk taşı nasıl kullanılır?

Bu konuda en çok merak edilen durumlar içerisinde topuk taşının nasıl kullanılacağı geliyor. Elde edilen bir topuk taşını amaca uygun olarak gerekli uygulamaları ele almak suretiyle kolayca kullanmak mümkün. Bu volkanik taş ilgili alana dairesel hareketler doğrultusunda uygulanmalıdır. Özellikle sorunlu bölgeye topuk taşı 30 ya da 35 saniye boyunca dairesel hareketler kullanarak uygulamak gerekir. Uygulama bittikten sonra ise ayakları yıkamak yeterlidir. Tabii mutlaka yıkadıktan sonra kurulamak suretiyle nemlendirici kullanmak da daha iyileştirici bir etki yaratabilir.

Topuk ponzası batıklar için kullanılır mı?

Doğru uygulama yöntemleri ışığı altında ele alındığı vakit, topuk ponzası batıklar için oldukça etkilidir. Sert davranmadan dairesel hareketler doğrultusunda ilgili bölgeye uygulamak mümkün. Özellikle bacaklardaki batık tüyleri giderme noktasında etkili bir ürün olduğunu dile getirmek gerekir. Hatta batıklar için en doğal çözüm yöntemleri arasında geliyor. Üstelik hafif hareketlerle ilgili bölgeye uygulandığı vakit, bacaklarda peeling etkisi yarattığını ifade etmek mümkün. Bu sebepten dolayı günümüzde batıklar ile beraber bacağın birçok farklı bölgesinde değişik amaçlar altında değerlendirilmektedir.

Topuk ponzası nerelerde kullanılır?

Topuklar başta olmak üzere vücudun birçok farklı kısmı için topuk ponzasının temel amacı temizlemektir. Aynı zamanda yumuşak ve pürüzsüz bir cilt elde etme imkanı sağlayan topuk taşı, birçok değişik amaç altında değerlendirilir.

- El ve kol ile beraber dirseklerde yer alan nasırların iyileşmesi için etkilidir.

- Tabii özellikle topuk bölgesinde yer alan nasırları iyileştirici bir etki sağlar.

- Bacağın farklı bölgelerindeki atıkların temizlenmesi ve iyileştirilmesi açısından kullanılır.

- Aynı zamanda inşaat sektöründe değişik amaçlarla değerlendirilir.

- Kırtasiye malzemesi için kullanılır.

- Tekstil alanında yaygın şekilde farklı yerlerde kullanılmaktadır.

Bu şekilde yukarıda verilen alanlar için günlük yaşam içerisinde oldukça fazla değerlendirildiğini ifade etmek mümkün. Yani topuk taşı ya da topuk ponzası sadece cilt sağlığı için kullanılmaz. Birçok farklı sektörü için önemli bir yer taşıdığını ifade etmek gerekir.

Ponza taşı nedir?

Ponza taşı volkanik bölgelerde ani soğuma ile ortaya çıkmış olan doğal kaynaklar içerisinde yer almaktadır. Halk arasında nasır taşı olarak da bilinen ponza taşı, kayaçlar arasında uzun yıllar oluşum üzerinden meydana gelir. Gözenekli bir yapıya sahiptir ve bu doğrultuda suyu herhangi bir şekilde emmez. Özellikle cilt sağlığı konusunda oldukça sağlıklı bir ürün olarak ön plana çıkar. İlk olarak Amerika'da bulunmuş ve kullanılmaya başlanmış olan topuk taşı, zaman içerisinde dünyanın birçok farklı Ülkesi ile Türkiye’ye de ulaşmıştır.

Topuk taşını Türkiye'de üretimi nerelerde yapılır?

Günlük yaşam içerisinde birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılan topuk taşı, Türkiye'deki değişik şehirlerde üretimden geçmektedir. Bu doğru da Nevşehir, Sivas, Bitlis, Van, Ankara ve Kars şehirlerinde üretimi gerçekleştirilen doğal bir üründür. Özellikle cilt sağlığı için özel olarak hazırlanır ve uygun şekilde kullanım imkanı sağlar. Tabii amaca göre aynı zamanda inşaat ve kırtasiye sektörü için de kullanılması amaçlı üretimden geçer.



