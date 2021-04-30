Topuklu giyiyor diye dehşeti yaşadı! Tekmeler attı küfürler savurdu…

İstanbul Ümraniye'de bir sitede tek başına yaşayan Sivil Havacılık Mezunu 25 yaşındaki Ayşenur Atış ile alt komşusu topuklu ayakkabı sesi yüzünden karakolluk oldu. İddiaya göre sesten rahatsız olan alt komşu genç kızın kapısına gelip tekmeler attı küfürler savurdu ve onu öldürmekle tehdit etti.

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre; çareyi polisi aramakta bulan Ayşenur Atış yaşadıklarını anlattı. Atış; "O gün evde misafirim vardı arkadaşım ile dışarı çıkacaktık. İkimizde hazırlandık. Ayağımda topuklu ayakkabı vardı. Evin içinde sağa sola gittim. Daha önceden de aramızda ses yüzünden tartışma olan alt komşum kapıma geldi. Önce kapıyı tekmeledi. Sonra bana 'seni geberteceğim, paramparça yapacağım' gibi laflar etti. Küfürler savurdu. Şikayetçi oldum.

Hakkında uzaklaştırma kararı istedim. Onun korkusundan köpeğimi dahi gezdirmeye dışarı çıkamıyorum. Artık evde yalnız kalamıyorum" dedi. Ümraniye Tatlısu Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 25 Yaşındaki Ayşenur Atış 7 ay önce mahalledeki bir siteden ev kiraladı. Tek başına burada kalmaya başladı.

Aylarca bir sorun yaşamadan oturdu. Taki geçtiğimiz hafta balkonunu yıkayıncaya kadar. İddiaya göre balkonunu yıkadığı sırada alt komşusunun evine su sızdı. Bu durumdan şikayetçi olan komşu önce güvenliği aradı sonra genç kadına küfürler edip hakaretler etti. Bu konudan birkaç gün sonra yine müzik sesi yüzünden ikili arasında tartışmalar yaşanmaya başladı.

Tartışmanın tehdit boyutuna geldiği gün ise önceki gün oldu. Bu kez kavga topuklu ayakkabı sesinden çıktı. İddiaya göre üst katından gelen sese sinirlenen alt komşu C.S (35) Ayşenur Atış'ın kapısına dayandı, tekmeledi hakaretler savurup onu öldürmekle tehdit etti. Ne yapacağını bilemeyen genç kadın hemen durumu polise bildirdi. Çakmak Polis Merkezine giden ikili birbirlerinden şikayetçi oldu.

TOPUKLU SESİNE EVİ BASTI

Ayşenur Atış sözlerini şu şekilde sürdürdü: " 7 ay önce taşındım. İlk tartışma bir hafta kadar önce oldu. Müzik sesinden rahatsız olmuştu beni uyardı dikkatli olmaya başladım. 4 gün önce balkonumu yıkıyordum su sızdırmış onu gördü. Balkona çıktı bana, yukarı gelip seni geberteceğim dedi beni tehdit etti.

Önceki gün de evdeydim bir kız arkadaşım da yanıma gelmişti. Saat 16:00 dışarı çıkmak için hazırlandık. Topuklu ayakkabımı giymiştim ayakkabı ile dolaşıyordum. Bir anda kapımda bir tekme sesi ardından küfürler tehditler havada uçmaya başladı "

"KORKUMDAN DIŞARI ÇIKAMIYORUM"

Kapıyı hiç açmadan hemen polisi aradım diyen Atış; "Biraz uzaklaşmasını bekledim, telefonumdan kaydı açıp kapıyı açtım. Açınca bana doğru geldi, video aldığımı görünce korkup kaçtı. Beni öldürmekle tehdit etti. Bana ağza alınmayacak küfürler etti.

Çakmak Polis merkezine gittim şikayetçi oldum. Uzaklaştırma kararı aldırmak istiyorum. Şimdi ister istemez sitenin bahçesine dahi çıkamıyorum. Benden uzak olsun, köpeği bile gezdirmeye çıkamıyorum. Evde yalnız kalmaya korkuyorum. Bu adam benden uzak olsun" dedi.