Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, bir evde eroin satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi'ndeki belirtilen adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden İbrahim Ö. kaçmaya çalıştı. Dama çıkan torbacı. elindeki poşeti yan taraftaki evin damına attı.

İbrahim Ö’nün attığı poşetin içinden paketlere sarılı vaziyette 34.6 gram eroin, 13.5 gram da esrar çıktı. Olayla ilgili İbrahim Ö. ve 34 yaşındaki ev arkadaşı Ersin Y. gözaltına alındı.

'SEVGİLİM BENİ TERK ETMESİN DİYE...'

İbrahim Ö’nün emniyetteki sorgusunda, "Ben uyuşturucu satıcısı değilim. Çok sevdiğim, ancak uyuşturucu bağımlısı olan sevgilim beni terk etmesin diye ona uyuşturucu temin ediyordum" dediği öğrenildi.

Buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen İbrahim Ö. ve Ersin Y., sevk edildikleri Adana Adliyesinde çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘adli kontrol’ tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA