Torbalı cinayetleri kurbanları toprağa verildi

Torbalı'da arka arkaya işlenen cinayetlerin kurbanları İlçe sağlık müdürü Fuat Mehmet Park ve Hatice Gülcemal son yolculuklarına uğurlandı. Park için ilk tören daha önce görev yaptığı Torbalı Devlet Hastanesinde düzenlendi, duygu dolu anlar yaşandı.

İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park’ın cenazesi, uğurlama töreni için daha önce görev yaptığı Torbalı Devlet Hastanesine son kez getirildi. Park’ın tabutunun üzerine Türk bayrağı da örtüldü. Törende olay esnasında Fuat Mehmet Park’ın yanında olan eşi Vildan Park’ın yanı sıra çocukları Begüm ve Gökberk Park da gözyaşlarına hakim olamadı.

Torbalı İlçe Kaymakamı Ercan Öter, yaptığı açıklamada, "Maalesef İlçe Sağlık Müdürümüzü gasp girişimi nedeniyle kaybettik. Evlerimiz bizim en mahrem alanımız, ilçe sağlık müdürümüz de en mahreminde, evinde öldürüldü. Dr. Mehmet Park doğduğu yerde görev yapıyordu. Burada hizmet veriyordu. Aynı şekilde Hatice Gülcemal’i de saygıyla anıyorum. İlçe Sağlık Müdürümüzün ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kaymakam Ercan Öter, "Pazar günü gerçekleşen menfur saldırı sonrası Park’a son görevimizi yapmak için buradayız. Her ölüm acıdır; ancak bazı ölümler daha çok üzüntü verir. Yüreğimizde derin şekilde hissetmekteyiz. Uzun yıllar ilçemize görev vermiş kendisini mesleğine adamış bir arkadaşımızdır. Karıncaya dahi zararı olmayacak bir örnek yönetici olarak tanınıyordu. Tek amacı; Torbalıya ve vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet edebilirim düşüncesiydi. Alçakça saldırıyı haber alır almaz hastaneye koştuk. Yine aynı gün doktorlarımızdan Harun Gülcemal’in eşinin de aynı saldırıya uğradığını duyduk ve vefat haberini aldık. Valimiz ilçemize gelerek saldırganın yakalanması için tüm imkanları seferber etmiştir. Yapılan çalışmalar sonuç verdi. Yakalanması için yürütülen çalışmalar sırasında da ne yazık ki olaya kahramanca müdahale eden Yaşar Kahırlı adlı polis memurumuz da yaralanmıştır. Kahraman kardeşimize bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Olayın ardından 15 saat geçtikten sonra saldırgan kişi yakınının adresinde yakalanmış, iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralı polis memurunun da iyileşmesini temenni ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Hatice Gülcemal memleketinde toprağa verildi

Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal (52), memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park, Pazar günü saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bu kişi, tabanca ile Dr. Park'a ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Dr. Park, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken, 20 dakika sonra Alpkent Mahallesi 1032 Sokak'ta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi, 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in, evlerine gelen silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. İddiaya göre, üniversitede öğrenim gören çocuğunu karşılamak üzere dışarı çıkan Dr. Harun Gülcemal'in aracıyla yanına gelen şüpheli, para istedi. Dr. Gülcemal, "Üzerimde para yok" deyince, cinayet zanlısı "O zaman eve gidip alalım" dedi. Katil zanlısı, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah zoruyla rehin alan saldırgan, yakındaki bir bankanın ATM'sine götürdü. Burada, bin 500 lira nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı. Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini gördü.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Hatice Gülcemal'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 2 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in cenazesi, önce uçakla Kayseri'ye ardından Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesine getirildi. Gülcemal için Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fetullah Selçuk Moğulkoç, Gülcemal'in eşi Dr. Harun Gülcemal, oğlu Can ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Eşini son yolculuğa uğurlayan Dr. Harun Gülcemal'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Harun Gülcemal, oğlu Can'a tutunarak, ayakta durabildi. Hatice Gülcemal'in cenazesi, kılınan namazın ardından Sızır beldesi Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA-AA-İHA