Türkiye Torununu kaybettiğini sanan babaanne gözyaşı döktü

Torununu kaybettiğini sanan babaanne gözyaşı döktü

Türkiye

Torununu kaybettiğini sanan babaanne gözyaşı döktü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, alışveriş için çarşıya giden Gülşen Sağlam (57), 3 yaşındaki torununu kaybettiğini sanınca gözyaşlarına hakim olamadı. Kadının feryadı üzerine çevre esnafı seferber olurken, bir süre sonra Gülşen Sağlam, torununu ve gelinini görünce rahat bir nefes aldı.

04 Mart 2021, Perşembe 19:30 Son Güncelleme:
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Torunu 3 yaşındaki Kerem Sağlam ve gelini Feride Sağlam ile dışarıya çıkan Gülşen Sağlam, alışveriş yapmak için Atatürk Bulvarına geldi. Gülşen Sağlam, bir süreliğine gelini ve torununu yanında göremedi. Torununu kaybolduğunu düşünen Gülşen Sağlam, feryat etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan esnaf, Sağlam’a yardım etmek için seferber oldu. O sırada bölgede devriye görevi yürüten trafik polisi de babaanne Sağlam’ı sakinleştirmek için çaba sarfetti.

Yaklaşık 5 dakika sonra Sağlam’ın gelininin, torunuyla birlikte yürümekte olduğu fark edildi. Koşarak torunun yanına giden Gülşen Sağlam, gözyaşlarına hakim olamadı. Ne olduğunu anlayamayan minik çocuk ise şaşkın gözlerle babaannesini izledi. Gülşen Sağlam’ın feryatlarına koşan esnaf ise kavuşma anından sonra olay yerinden ayrıldı.

DHA

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