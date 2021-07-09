Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Mehmet Aydın, Hakimlikteki sorgusunun ardından ise 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ortaya çıkan hakimlikteki ifadesi ise şaşkına çevirdi. Sorgu esnasında Türkiye'de bir ikamet adresi olmadığını söyleyen Aydın, evli ve çocuksuz olduğunu da belirterek şu an herhangi bir geliri olmadığını ileri sürdü.

Hiçbir zaman dolandırma amaçlı bir eylemde bulunmadığını söyleyen Aydın, ifadesinin devamında "Hatalarım olmuştur fakat işimi her zaman dürüstçe yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Aydın, 2015 yılında dünya çapında oynanan Farmville oyunundan etkilenerek Çiftlik Bank'ı kurduğunu, kendi oyununda kullanılan altınları gerçek paraya dönüştürebildiğini, oyunun tanıtımı için 500 lira bir reklam parası verdiğini ve oyunun tutabilme ihtimalinden kaynaklı kendisini tamamen bu oyuna adadığını anlattı.

İLK AYDA 30 BİN LİRA CİRO

Çiftlik Bank oyununun işleyişine de değinen Tosuncuk, "İlk 1 ayda 10 bin kullanıcı yani yaklaşık 30 bin lira ciro elde ettim. Gerçekten üretim yapılıyormuş gibi sanal bir platform kurduk. Sonrasında bu yetersi gelince gerçek bir şarküteri üzerinden ticaret fikrini hayata geçirdik. Zamanla 130 bayi açıldı. Bu sistemi 7 farklı ülkede kurduk. Şirket benim ve abim Fatih Aydın üzerineydi. Öncesinde ise abim halı yıkamacıda çalışıyordu" şeklinde konuştu.

Çiftlik Bank'ın kendi projesi olduğunu ve arkasında hiçbir gücün bulunmadığını vurgulayan Aydın, ifadesinin devamında ise "Şirketimizin diğer ülkelerdeki faaliyetleri Türkiye'de başlatılan soruşturmayla son buldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ponzi şirket olduğumuzu açıklamasıyla üyeler tedirgin oldu. Bankalar bizimle çalışmayı bıraktı. Uruguay devleti de o dönem mal varlıklarımıza el koydu. Paraguay'daki bitcoin üretim yerimiz hala aktif olabilir ama şirketle bir bağlantısı yoktur" dedi.

BREZİLYA'DA NASIL GEÇİNDİ?

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan hakime ilginç cevap: Brezilya'daki o detayı ilk kez anlattı Tosuncuk, yurtdışındaki faaliyetlerin de durmasıyla birlikte kendisinin yaklaşık 50 bin euro ve 3 bitcoin ile Brezilya'da yaşamaya devam ettiğini söylerken devamında "Basındaki linç kampanyalarını da görünce paraları geri ödeyemeyeceğimi düşündüm. Fakat zararın 64 milyon lira olduğunu ve ülkedeki varlıklarımın 200 milyon lira olduğunu öğrenince dönmeye karar verdim."

"Brezilya'da da çeşitli işlerde çalışmıştım. Orada kendi aramızda evlendiğimiz arkadaşımla yaşıyorduk. Ülkedeki eşimle ise 4 yıl önce ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca hakimlikteki sorgusunda kendisinin de mağdur olduğunu belirten Aydın, 2018 yılının 3. ayına kadar şirket hesaplarında olan 200 milyon lirayı ana para olarak mağdurlara geri verdiklerini, diğer mallarına el konulduğunu, başka parasının olmadığını ve kimseyi dolandırmadığını aktardı. Tosuncuğun sorgudaki son sözleri ise "Suçsuzum. Hesabını veremeyeceğim hiçbir para yoktur" oldu.



