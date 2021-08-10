Türkiye 'Tosuncuk'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

'Tosuncuk'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Türkiye

'Tosuncuk'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Çiftlikbank Kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde hakimlik, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

10 Ağustos 2021, Salı 15:52 Son Güncelleme:
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Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturmada 7 Temmuz günü tutuklanan Mehmet Aydın hakkında aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Aydın'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)

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