'Tosuncuk'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
Çiftlikbank Kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde hakimlik, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
10 Ağustos 2021, Salı 15:52 Son Güncelleme:
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Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturmada 7 Temmuz günü tutuklanan Mehmet Aydın hakkında aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Aydın'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.
Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
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