Tour of Antalya’nın ilk etabı tamamlandı

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, ‘Adrenalin Antalya'da yükseliyor’ sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım, 168 sporcu yarışıyor.

Yarışın ilk etabı, 141 kilometrelik Köprülü Kanyon’dan başladı. Sporcular, bitiş alanına alkışlar eşliğinde ulaştı.

HOLLANDALI DER POEL İLK SIRADA

Hollandalı sporcu 24 yaşındaki Mathieu Van Der Poel, etabı 3 saat 26 dakika 45 saniye ile ilk sırada tamamladı. Genç sporcuyu, Adria Mobil ekibinden Sırbistan uyruklu Dusan Rajovic takip ederek ikinci oldu.

Üçüncülüğü ise, ‘Monkey Town A Block CT’ takımından Hollandalı Bas Van Der Kooij elde etti.

Sporcuları tebrik etmek için ödül törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da katıldı.

''HARİKA BİR GÜNDÜ''

Tour Of Antalya powered AKRA 2019’un 141 kilometrelik Köprülü Kanyon - Antalya etabının birincisi, Corendon Circus takımının sporcusu Mathieu Van Der Poel etap sonrası düzenlenen basın toplantısında yarışı kazanmanın büyük mutluluğu içinde olduğunu belirterek, “Benim için harika bir gündü” dedi.

Corendon Circus takımının 20 yaşında gelecek vaat eden bisikletçisi Van Der Poel bu etapla da önümüzdeki yıllarda bisiklet sporunun büyük bir yıldızı olacağını mesajını da Antalya’dan vermiş oldu. Van Der Poel özetle şöyle konuştu:

''ŞİMDİ DENİZE GİRECEĞİM''

“Takımım benim için çok çalıştı, bu birinciliği bu şekilde aldım. Şu anda harika hissediyorum. Sprinte gelene kadar rahattım ama son 200 metrede bayağı zorlandım.”

Van Der Poel bir basın mensubunun "Yarın ne yapacaksınız?" sorusuna gülerek, “Şimdi denize gireceğim” şeklinde yanıt vererek şöyle devam etti:

“Elbette diğer etaplara bakacağım. Şu anda bir problemim yok. Diğer sprintlere de şans vermeyi düşünüyorum! Ama bu etapla da yetinmeyeceğimi söyleyebilirim.“

ANTALYA (İHA)