Toygun Ateş kimdir? Toygun Ateş nereli, filmleri neler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs yüzbinlerce can aldı. Sanat camiasından da birçok isim maalesef bu virüse yenik düştü. Türkiye'den de son olarak virüs nedeniyle kaybettiğimiz ustalara bir isim daha eklendi. Toygun Ateş... Usta isim Türkiye'ye birçok sineme filmi sığdırmış, başarılarıyla adından çokça bahsettirmişti.

Toygun ATOYGUN ATEŞ, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Toygun Ateş, 2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer alıyordu.

TOYGUN ATEŞ NEDEN ÖLDÜ?

'Gizemli Köy' film çekimleri için Malatya'ya giden Toygun Ateş, rahatsızlanınca corona virüs testi yaptırdı. 6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan oyuncu, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi.

TOYGUN ATEŞ FİLMLERİ, ROL ALDIĞI PROJELER VE YÖNETMENİ OLDUĞU SİNEMALAR

100'den fazla filmde oynayan Toygun Ateş'in rol aldığı bazı projeler şöyle:

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

Çilekli Spagetti / Sami - 2014

Çehov Makinesi / Firs - 2012

Velev ki Tartüf... / Oyuncu - 2008

Şaşkın / Oyuncu

Nüzul / Dede

Yönetmeni Olduğu Sinema Filmi:

Karagöz ve Hacivat (2006)

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Karagöz ve Hacivat (2006)

Sevgili Oğlum (1994)

Rol Aldığı Bazı Diziler:

Ver Elini Aşk (Asım Dede, 2017)

İçerde (Kareaçık, 2016)

Sevda Kuşun Kanadında (Arif’in Dedesi, 2016)

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (İbrahim, 2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Sofu Sinan Paşa, 2015)

Şeref Meselesi (Basri, 2014)

Çırağan Baskını (Sir Henry Layard, 2014)

Ağlatan Dans (Rüstem Ağa, 2014)

Kaçak (2013)

Güzel Çirkin (2013)

Huzur Sokağı (Hikmet, 2012-2013)

Fatmagül'ün Suçu Ne? (Emin, 2010-2011)

Papatyam (Nuri, 2011)

Aşk-ı Memnu (Gemi Kaptanı, 2009)

Perihan Abla (1986)

Rol Aldığı Bazı TV Filmleri:

Kırıntılar (Başhekim, 2016)

İki Günlük Hürriyet (Eyüp, 2012)

Rol Aldığı Bazı Sinema Filmleri:

Ailecek Şaşkınız (Serap'ın Babası, 2018)

Cin-i Ayet (2018)

Karımı Gördünüz mü? (Cavit, 2017)

Eski Sevgili (2017)

Sokak Köpekleri Bal ile Betty (2016)

Deccal 2 (İrfan Hoca, 2016)

Ekonomi Tıkırında (2015)

Siccin: Büyü Haramdır (Tayyar Hoca, 2014)

Veledi Zurna (2012)

Hür Adam (Komite Başkanı, 2010)

Göç (1993)

Suskun Duvarlar (1985)

Mağlup Edilemeyenler (Gazete Çalışanı, 1976)

Seslendirme Yönetmeni Olduğu Yapımlar:

Yaşama Hakkı (Sinema Filmi, 1998)

Ağır Roman (Sinema Filmi, 1997)

Rabia (TV dizisi, 1993)

Umutsuz Aşk (TV Filmi 1992)



