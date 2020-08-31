TP-Link Archer T2U Nano AC600 inceleme

Bugünlerde eski bilgisayarlarını güncellemeye çalışan birçok tüketici, yaşlanan bilgisayarlarının performansını artırmak için farklı bileşenler arıyor.

Bizde bu yazımızda en uygun fiyatlı TP-Link AC600 Archer T2U Nano kablosuz USB adaptörüne göz atmaya karar verdik.

Bu bileşen, harici WiFi dongle veya adaptör yardımıyla çok iyi bir alternatife sahip olan bilgisayarınızın kablosuz bağlantısı ile ilgili. Bu tür bir cihazı satın almak, herhangi bir eski bilgisayarın kablosuz özelliklerini kesinlikle geliştirecektir.

Şunu da belirteyim TP-Link Archer T2U Nano USB adaptörü, üst düzey bir donanım parçası değil ama oldukça ilginçtir. Uygun bir fiyatı var ve hem 5 GHz kablosuz bantlarda hem de 2,4 GHz bantlarda mükemmel kablosuz menzil ve hızlar sunuyor. Ne kadar iyi performans gösterdiğini ve neler sunabileceğini değerlendirmek için birkaç gün boyunca test ettik.

TP-Link Archer T2U Nano, iki ayrı bantta WiFi sinyallerini alabiliyor. Yüzde 33 daha hızlı performans için 2,4 GHz veri hızını 150 Mbps'den 200 Mbps'ye çıkarabiliyor. 5 GHz'de 433 Mbps, HD video akışı ve gecikmesiz çevrimiçi oyun için; 2,4 GHz'de 200 Mbps ise eski cihazlarla web'de gezinmek için mükemmel.

TP-Link Archer T2U Nano ile WiFi ağına bağlanan Windows 10 yüklü masaüstü bilgisayarda Speedtest'i çalıştırdık ve bazı mükemmel sonuçlar elde ettik. Testtte 3ms ping, 228.57 Mbps indirme ve 148.46 Mbps yükleme hızları gördük.

Sonra aynı testleri oyun dizüstü bilgisayarında da yaptık. Hem PC hem de dizüstü bilgisayarın aynı ağa aynı anda bağlı olduğunu ve aynı masaya yerleştirildiğini unutmayın. Ping süresi ve yükleme hızı aynıydı. Ancak bunun nedeni, internet bağlantımızın yükleme hızı için 150 Mbps ile sınırlandırılmış olması. Bununla birlikte, indirme hızı dizüstü bilgisayarda daha iyiydi, ancak büyük bir farkla değil. Burada 50 Mbps farktan bahsediyoruz.

TP-Link Archer T2U Nano oyunlarda da mükemmel bir iş çıkardı. League of Legends'da birkaç maç oynadık ve ping 46 ila 50 ms arasındaydı. Herhangi bir sinyal düşüşü veya bağlantı kaybı yaşamadık.

Mini boyutu ve şık tasarımı ile kullanıcılar, TP-Link Archer T2U Nano USB adaptörünü herhangi bir USB bağlantı noktasına takıp, orada bırakabilir. Bu da onu evde veya seyahatte kullanım için mükemmel hale getiryor.

Bazı halka açık WiFi ağları, hareket ederken sürekli olarak farklı ağları seçme ve bunlara bağlanma zorluğundan geçmenizi gerektiriyor. Nereye giderseniz gidin kesintisiz bir ağ için T2U Nano ile otomatik olarak en yakın WiFi ağına bağlanabilirsiniz. Bu arada WPA / WPA2 şifreleme standartları, kablosuz bağlantınızın davetsiz misafirlere karşı güvenli olmasını sağlıyor.

Kurulumu da oldukça basit, ekstra bir yazılım indirmenize gerek yok. Windows, Mac OS dahil büyük işletim sistemlerini destekliyor.

TP-Link Archer T2U Nano kimler için iyi?

TP-Link Archer T2U Nano kablosuz USB adaptör,

Bir servete mal olmayan modern WiFi USB adaptörüne ihtiyaç duyanlar,

Daha geniş kapsama alanı için güçlü bir antene sahip bir WiFi adaptörü isteyenler,

bir tak ve çalıştır USB WiFi adaptörü isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçim olabilir.

Sonuca bağlıyorum

TP-Link Archer T2U Nano kablosuz USB hakkında söyleyecek pek çok güzel şeyimiz var. En başta hem 2,4 GHz bantlarında hem de 5 GHz bantlarında yayınlanan kablosuz ağlara bağlanabiliyor. Aynı zaman fiyatı da oldukça uygun. Bu WiFi adaptörün eksileri ne derseniz, hiç yok.

Kısaca TP-Link Archer T2U Nano, sağlam bağlantı hızları ve mükemmel kablosuz kapsama alanı sağlayan mükemmel bir Wi-Fi adaptör. Uygun fiyatı ve özellikleri onu çoğu insan için iyi bir seçim haline getiriyor. Bir servete mal olmayan ancak tatmin edici performans sağlayabilen bir WiFi USB adaptörüne ihtiyacınız varsa, TP-Link Archer T2U Nano modeline bakabilirsiniz.

TP-Link Archer T2U Nano’ya yaklaşık 137 TL’ye sahip olabilirsiniz.















