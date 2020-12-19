İsteyin ya da istemeyin, Wi-Fi 6 ağ standardı artık kalıcı. Wi-Fi 6 yönlendiricileri ve ekipmanları düzenli olarak piyasaya sürülüyor ve amaçları sadece insanları yeni cihazlar almaya ikna etmek değil, aynı zamanda daha hızlı ve daha güvenilir kablosuz bağlantı sağlamak. TP-Link, kısa süre önce kablolardan kurtulmak isteyen ve mümkün olan en hızlı Wi-Fi standardına geçmek isteyen masaüstü kullanıcıları için bir PCI-Express ağ kartı sundu. Adı ise TP-Link Archer TX3000E.

TP-Link Archer TX3000E kimler için iyi diyebilirsiniz. Şöyle ki:

Yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) standardına sahip kablosuz yönlendiricilere sahip kullanıcılar,

Artık masaüstü bilgisayarlarını ağa bağlamak için ağ kablolarını kullanmak istemeyen kişiler,

Hızlı Wi-Fi bağlantısı isteyen oyuncular ve kullanıcılar için mükemmel diyebiliriz.

TP-Link Archer TX3000E AX3000 ağ kartı, oyuncular için tasarlanmış bir ürünü yeni almışsınız gibi kırmızı desenli siyah bir kutu içinde geliyor. Kutu üstünde cihazın resmini ve en önemli özelliklerini görebilirsiniz.

Kutu içinde Archer TX3000E ağ kartı, mıknatıslanmış anten tabanı, iki adet 5 dBi harici anten, düşük profilli bir destek, Bluetooth başlık kablosu, hızlı kurulum kılavuzu ve sürücüler içeren bir kaynak CD'si var. Tabi bir de ürün belgeleri.

TP-Link Archer TX3000E, 95,2 × 120,8 × 21,5 mm boyutlarında küçük bir ağ adaptörü. Kırmızı renkli ve optimum performans sağlayan pasif soğutma için geniş bir soğutucuya sahip. Düşük profilli bir destekle gelmesi yararlı detay. Kartı küçük form faktörlü bir PC'ye monte etmek için bunu kullanabilirsiniz.

TP-Link Archer TX3000E'nin içinde, Wi-Fi 6 (802.11ax) standardını, 2 × 2 MU-MIMO kablosuz aktarımlarını ve en son WPA3 Wi-Fi güvenlik standardını destekleyen bir Intel Wi-Fi 6 AX200 yongası var. Ayrıca, her tür aygıtın bağlanması için Bluetooth sürüm 5 ve Windows 10'da uygulanan tüm yerel Bluetooth profilleri için destek de elde ediyorsunuz. Bir başka güzel ayrıntı, ağ kartının oksidasyona direnmek için her temasta altın kaplaması olması.

TP-Link Archer TX3000E için toplam teorik maksimum bant genişliği, Wi-Fi 6 standardını kullanırken 5 GHz bandında 2402 Mbps ve 2.4 GHz bandında 574 Mbps. Wi-Fi 5 kullanırken maksimum bant genişliği 1733 Mbps'ye ve Wi-Fi 4 kullanırken 300 Mbps'ye kadar düşüyor. Sürücülerden bahsetmişken, bu ağ kartının yalnızca Windows 10 için resmi desteğe sahip olduğunu belirtelim.

İki çok yönlü anteni monte ettiğiniz mıknatıslı tabanda, çoğu masaüstü PC kullanıcısı için yeterince uzun olması gereken 1 metre uzunluğunda RF koaksiyel kablo yer alıyor.

TP-Link Archer TX3000E ağ kartını PC'nize taktığınızda, Bluetooth başlık kablosunu hem karta hem de ana kartınıza F tipi USB konektörü kullanarak bağlamanız gerekiyor. Anakartınızda bir tane yoksa, Bluetooth işlevini kullanamazsınız. Çözüm olarak anakartınız için J tipi USB konektörü veya dahili USB Hub kullanabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı peşinde olduğunuz bir şey değilse, TP-Link Archer TX3000E'yi Bluetooth başlık kablosunu bağlamadan yalnızca Wi-Fi için kullanabilirsiniz. Kartı PCI-Express yuvasına taktıktan sonra, antenleri veya harici alıcı-vericiyi bağlayın. Bu, antenleri PC kasanızın dışına yerleştirmenize, daha az parazit ve en iyi sinyal alımı için açılarını ayarlamanıza olanak tanıyor.

Sürücüleri kutunun içinde bulunan kurulum diskinde bulabilirsiniz. Ya da TP-Link'in destek sayfasından ya da en son sürümü Intel Wi-Fi 6 AX200 destek sayfasından indirebilirisiniz. Bu ağ kartını tam olarak kullanmak için hem kablosuz kart sürücüsünü hem de Bluetooth sürücüsünü yüklemeniz gerektiğini unutmayın.

Sürücüler yüklendikten sonra, Wi-Fi'ınıza bağlanmak için ağ kartını kullanın. Kablosuz ağım Wi-Fi 6 (802.11ax) standardını kullanıyor ve buna bağlandığımda Windows 10 mükemmel sinyal kalitesi ve ağ hızı olarak 1,2 Gbps gösterdi.

Wi-Fi 4'ten Wi-Fi 6'ya kadar farklı standartlar kullanarak farklı kablosuz bantlara bağlanmakta hiçbir sorun yaşamadım. Dosyaları ağ üzerinden aktardım, çevrimiçi oyun oynadım ve web taraması yaptım ama hiçbir sorun yoktu. Diğer bir olumlu yön ise, Windows 10'un bu kart için sürücülerinin ve Intel Wi-Fi 6 AX200 yongasının düzenli olarak güncellemesi. Bu da uzun süre kullanmak istediğiniz bir bilgisayar için iyi bir yatırım olmasını sağlıyor.









Bu ağ kartı ile TP-Link Archer AX6000 Wi-Fi 6 yönlendiriciyi kullandım ve SpeedTest ile bazı ölçümler yaptım. İnternet bağlantımız indirme hızı için maksimum 100 Mbps ve yükleme hızı için 10 Mbps.

Öncelikle 2,4 GHz bandında elde edilebilecek maksimum hızı görmek istedim. Wi-Fi 4 (802.11n) kablosuz standardını kullandığımda TP-Link Archer TX3000E'nin ulaştığı maksimum indirme hızı 35.4 Mbps iken yükleme hızı 3.9 idi.

Aynı 2,4 GHz bandında Wi-Fi 6 (802.11ax) kablosuz standardına geçtiğimde, iki katına yakın hızlara ulaştım İndirme için 71.02 Mbps ve yükleme için 6.7 Mbps. Bu etkileyici bir artış.

Wi-Fi 6 (802.11ax) kablosuz standardına geçtiğimde ise büyük bir artış oldu. İndirme için 92.59 Mbps ve yükleme için 10.9 Mbps elde edebildim.

Wi-Fi 6 standardını destekleyen bir PCI-Express ağ kartının avantajlarından makul fiyata yararlanmak istiyorsanız, TP-Link Archer TX3000E mükemmel bir seçim. Wi-Fi 6 kullanırken yüksek performans ve Windows 10 için mükemmel sürücü desteği de elde ediyorsunuz. Diğer bir faydası da Bluetooth aygıtlarını bilgisayarınıza bağlamak için kullanabilmeniz. Genel olarak, TP-Link Archer TX3000E, kablosuz ağını Wi-Fi 6 standardına geçirmek isteyen herkes için mükemmel bir seçim.

TP-Link Archer TX3000E’ye yaklaşık 680 TL’ye sahip olabilirsiniz.