İş gereği dışarıda çok fazla zaman geçiriyorsanız ve buna bağlı olarak internete ihtiyaç duyuyorsanız bir mobil erişim noktasına sahip olmanız şart. Evet internetinizi telefonunuzdan da paylaşabilirsiniz ama bağlantı ve pil sorunlarıyla karşılaşma olasılığınız yüksek. TP-Link M7650 burada devreye giriyor.

TP-Link, M7650'nin şimdiye kadar yapmış olduğu en hızlı Wi-Fi yönlendirici olduğunu ve hareket halindeyken dizüstü bilgisayarınıza veya tabletinize video akışı ve yüksek kaliteli VoLTE için kolayca yeterli olan 600MBps'ye kadar hızlar sunduğunu söylüyor. Sesli arama ve konferans görüşmelerini kaçırmak istemiyorsanız oldukça kullanışlı.

Testlerimiz, cihazın genellikle 500MBps'nin üzerinde hızlara ulaştığını, ki bu da İstanbul için etkileyici olmakla beraber hareket halindeyken güvenilir bağlantıların keyfini çıkarmak için fazlasıyla yeterli.

M7650 aynı anda 32 cihaza kadar destekleyebiliyor. Yani evde veya hatta gerekirse küçük bir ofiste birden fazla bağlantı kurabilirsiniz. Buna rağmen hızınız çok düşmüyor. Kurulumu, SIM kartı takıp çıkarmanızı gerektirecek kadar kolay. Bu da onu diğer benzer cihazlardan çok daha basit hale getiriyor.

TP-Link'in M7650'nin 15 saate kadar ayakta kalabildiğini ve devasa 3000mAh pilin şarj edilmesinin microUSB portu kullanarak oldukça hızlı olduğunu da belirtelim.

M7650 ayrıca hafif ve portatif. Ceket cebine sığacak kadar küçük. Buna ek olarak kauçuk yapısı herhangi bir kazara düşmeye veya çarpmaya karşı korunmasına yardımcı oluyor. Çekimlerde birkaç kez yarım metreden düşürdüğüm oldu ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım.

Bir önceki modele göre çok daha hızlı

M7650'nin özellikleri önceki M7450'ye göre büyük bir gelişme. Artık LTE-Advanced cat11 desteği var. Bu, M7650'de alabileceğiniz WiFi hızının 4G+ internet kapsama alanı ile daha hızlı olacağı anlamına geliyor.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone da dahil olmak üzere tüm büyük ağları destekleyecek bir banda sahip.

Boyutu küçük ve oldukça hafif ama normal bir akıllı telefondan biraz daha kalın. Çeşitli seçenekleri yapılandırmak ve durumu görüntülemek için 2 düğmeli küçük OLED ekranı var. Diğer ayarlar için tpMiFi uygulamasını kullanmanız gerekiyor.

3000mAh pil çıkarılabilir geliyor. İlerde olursa pil ömrü tamamlarsa veya en az 1 haftalık bir seyahate çıkacaksanız yedek bir pil satın alabilirsiniz. Çıkarılabilir olmasına rağmen, MiFi pil takılmadan çalışmıyor. Bu arada pil bekleme modunda 900 saate kadar dayanabiliyor. Üretici önceki modellerde (M7310 ve M7350) 1800mAh ve 2000 mAh piller kullandı.

SIM ve MicroSD kart yuvaları pilin altında gizli. TP-Link M7650, Micro SIM yuvasını kullanıyor. Şarj işlemiyse MicroUSB portu ile yapılıyor.

LTE perfromansı

TP-Link M7650'nin WiFi hızının ne kadar iyi olduğunu görmek için 4.5G desteği veren Turkcell ve Türk Telekom’un hatlarını kullandık.

Küçük ekran aslında bir 4.5G ağına bağlı olup olmadığınızı gösterebiliyor. MiFi'nin mevcut ağ hızını da buradan görüntüleyebilirsiniz.

LCD ekran ve menü düğmeleri ile cihaz üzerinden şunları ayarlayabilir veya önizleyebilirsiniz:

Kablosuz ağın adı ve şifresi

Enerji tasarrufunu etkinleştirme / devre dışı bırakma

WPS üzerinden WiFi ağına bağlanma mekanizmasını etkinleştirin

WiFi ağlarının frekansını belirleme (2,4 veya 5 GHz)

3G / 4G hücresel şebekesinin çalışma modunu belirtin

GSM şebekesi dolaşımını etkinleştirin

4.5G hızı M7650'de gerçekten iyi. Yaptığımız testlerde ilk hattan 44.3Mbps indirme ve 13.5 Mbps yükleme; ikinci hattan ise 42.3Mbps indirme ve 12.9Mbps yükleme hızları aldık. Performans, iPhone 11’imin 4G performansına kıyasla daha iyi.

LTE hızı, daha iyi 4.5G sinyali olan bir yerde kullanırsam daha da iyi olabilir. Küçük bir cihaz olmasına rağmen, 2.4Ghz kullanıyorsanız, WiFi kapsama alanı küçük bir daire için oldukça iyi.

Burada şunun da belirtmek istiyorum, bu hız değerleri, hattınızın durumu, bulunduğunun ortam, çevre gibi etmenler karşısında değişkenlik gösterebilir.

Daha spesifik olarak, M7650 hangi teknolojileri ve frekansları destekliyor?

LTE ağları alanında:

FDD-LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 (2100/1800 / 2600/900 / 800MHz)

TDD-LTE: B38 / B40 / B41 (2600/2300/2500 MHz)

3G / 2G ağında:

DC-HSPA + / HSPA / UMTS: B1 / B8 (2100 / 900MHz)

KENAR / GPRS / GSM: 850/900/1800 / 1900MHz

MiFi aygıtını kurma

TP-Link M7650’nin arayüzü Android ve iOS için uygulama mağazasında yer alan TP-Link tpMiFi uygulamasını kullanılarak yönetilebiliyor.

İlk kurulum çok basit, sadece SIM kartı takın, açın ve cihazda etiketli ad ve parola ile varsayılan WiFi'ye bağlanın. Cihaz, herhangi bir ek ayar yapmadan 4G ağına otomatik olarak bağlanıyor.

TpMiFi uygulaması ayrıca bazı ek ayarlara sahip olmanızı da sağlıyor. WiFi adını değiştirebilir ve kullanılacak WiFi bandını seçebilirsiniz. En iyi WiFi hızı ve kararlılığı için 5Ghz bandını öneriyorum.

Bu uygulama aynı zamanda SMS almanızı ve göndermenize yarıyor. Ayrıca, kredi bakiyesini ve internet veri kullanımını kontrol etmek için kullanılabilecek USSD kodlarını da gönderebilirsiniz.

Cihaz veri kullanımınızı izleyebilir ve kullanımı sınırlamanıza izin verebilir. Bazı telsizler belirli zamanlamalarda ücretsiz veri sunduğundan, veriler sınırsız olduğunda hangi zamanlamaların olduğunu bile belirtebilirsiniz. M7650 bant seçimi sunmaz, ancak uygulamayı kullanarak ağ modunu seçebilirsiniz.

Sonuca bağlıyorum

TP-Link M7650, gelişmiş pille hızlı LTE desteği sunan harika bir MiFi. Aynı zamanda ev kullanımı için çok ilginç ama güçlü bir çözüm olarak da tanımlanabilir.

Bant desteği oldukça geniş. Bu da çoğu yabancı ülkede çalışabileceği anlamına geliyor. Uzun pil ömrü, MiFi ile bir yolculuğa çıkmanıza veya iş yerinde kablosuz ağlara erişemediğiniz yerlerde mobil internet kullanmanıza olanak tanıyor. Yedek pili de uygun fiyata satın alınabiliyor.

TP-Link M7650’ya yaklaşık 1650 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

İnce ama sağlam tasarım

Yüksek indirme hızları

Mükemmel pil ömrü

Basit kurulum

Yüksek 4G LTE Hızı





Eksileri

Harici anten bağlantı noktası yok

Pil takılmadan çalışmıyor