TP-Link Tapo C100 inceleme - Uygun fiyatlı Wi-Fi kamera

TP-Link Tapo C100 , gündüz veya gece gerçekten net görüntüler sunan Full HD kamera ile birlikte geliyor. TP-Link Tapo uygulamasını kullanarak kameranın kurulumu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Düz bir yüzeye, tavana ya da duvara da monte edilebilirsiniz.

Tasarım olarak da standart bir güvenlik kamerasını temsil ediyor. Kasa beyaz ve lensli ön panel siyah. Temel olarak, her şey yüksek kaliteli mat plastikten yapılmış ve parlaklık sadece ön tarafta. Kameranın kendisi oldukça temiz görünüyor, açıkça kendisini başka bir şey gibi gizlemeye çalışmıyor.

Gece çalışması için 3 adet Kızılötesi LED ile gece çekilen görüntüler de oldukça net. TP-Link, birlikte verilen Kızılötesi LED aydınlatma ile 20 metreye kadar aydınlatmayı destekleyebileceğini iddia ediyor. Kamera çalışırken yanacak küçük bir durum göstergesi de var. Bu durum ışığı, uygulamadan devre dışı bırakılabiliyor.

Tapo C100 ayrıca dahili bir mikrofon ve hoparlör ile birlikte geliyor. Bu donanım, kamerayı hoparlör olarak kullanmanıza veya kameranın bulunduğu yerde neler olduğunu dinlemenize izin veriyor. Hareket algılama işlevini kullanırsanız kamera hoparlörü alarm olarak kullanıyor.

Tapo kamerayı duvara monte etmek isterseniz TP-Link montaj vidalarını kutunun içine eklemiş. Bununla birlikte, kameranın kendisi gerçekten hafif olduğu için, çift taraflı sağlam bant ile de istediğiniz yere monte edebilirsiniz.

Kameranın kullanımı, bilyeli mafsal sayesinde neredeyse 360 ​​derece döndüğü için gerçekten esnek. Kamera baş aşağı monte edilmiş olsa bile, ayarlardan etkinleştirilebilen görüntü döndürme özelliği de var.

Kaydedilen tüm görüntüler ise yerel olarak MicroSD karta kaydediliyor. Kamera 128GB MicroSD kartı destekliyor. 128 GB ise yaklaşık olarak 384 saat (16 gün) çekime denk geliyor. Kaydedilmiş çekimlerinize bu sayede erişebilir ve TP-Link Tapo uygulamasını kullanarak telefonunuza indirebilirsiniz.

16 GB microSD ile 7/24 formatında toplam iki buçuk gün kayıt yapabilirsiniz. Dosyalar bir saate kadar 256 MB'lık küçük parçalara bölünüyor.

Uygulamayı tutarlı şekilde kayıt yapacak veya yalnızca hareket algılandığında kayıt yapacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Depolama alanı dolduğunda, kamera otomatik olarak en eski çekimin üzerine yazabiliyor.

Zamanlama işlevi, hangi zamanlamanın sürekli kayda sahip olacağını seçme seçeneği ile oldukça kapsamlıdır. Örneğin, seçilen bir günde sürekli kaydı açmak ve diğer günler için hareket algılamayı kullanmak mümkün.

Tapo C100, kaydedilen görüntüleri hiçbir zaman herhangi bir sunucuda saklanmadığından gizlilikle ilgilenenler için iyi bir şey olabilecek bulut kaydını desteklemiyor.

Tapo uygulaması

Tapo C100’e kaydedilenleri görüntülemek için hem Android hem de iOS cihazlarda çalışabilen TP-Link Tapo uygulamasına ihtiyacınız var. Görüntü gecikmesi çok az.

Tapo C100 için kurulum süreci, hem Android hem de iOS için mevcut olan TP-Link Tapo uygulamasını kullanarak çok basit. Uygulama, kamerayı evinizin WiFi ağına bağlamanız için size rehberlik edecek. Bu 5 dakikadan kısa sürede yapılabiliyor. İnternet bağlantınız olduğu sürece kamera görüntülerini görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlarda kamera üzerindeki tüm bilgileri görebilir, konumu veya saat dilimini değiştirebilir, videoyu döndürebilir (kamera tavana monte edilmişse 180 derece), ışık göstergesini kapatarak dikkat çekmeyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Görüntü kalitesi bu sınıf cihaz için iyi. Akıllı telefonunuzdan HQ akışına bakarsanız, kişinin yüz özelliklerini oldukça kolay bir şekilde belirleyebilirsiniz. LQ'da kalite daha düşük, ancak yine de daha az veri tüketiyor. Elbette bir gecikme var, ancak bu aynı ağ üzerindeyseniz bir saniyeye kadar küçük bir gecikme. Geceleri her şey gayet iyi, tam karanlıkta bile oda çok ayrıntılı olmasa da görünüyor.

Canlı izleme

Video akışının hızı ve gecikme, beklenenden daha iyi. Kamera ev WiFi ağıma bağlıyken ya da kamerayı telefonumun 4G bağlantısı üzerinden görüntülerken küçük gecikmeler yaşadım. Ses akışı da beklenenden çok daha net.

Tapo uygulaması, sesinizi kaydedebileceğiniz bas-konuş işlevini kullanmanızı sağlıyor. Bu, hemen kameranın hoparlöründe oynatılıyor.

TP-Link Tapo uygulaması, 4 Tapo kameraya kadar çoklu görüntüleme yapmanıza izin veriyor. Ancak şu anda cihaz paylaşımını desteklemiyor. TP-Link, bu özelliğin gelecekteki bir güncellemeyle yayınlanacağını iddia ediyor.

Kamera, hareket algılamayı etkinleştirmek istediğiniz alanı ayarlamanıza izin veriyor. Bir hareket algılandığında, kamera telefonunuza bir bildirim gönderiyor. Hareket algılama fonksiyonunun hassasiyeti de seçilebiliyor.

TP-Link ayrıca, hoparlörü hareket algılandığında otomatik olarak bir alarm çalacak şekilde ayarlayabileceğiniz yeni bir işlev de ekledi. Bu harika bir işlev ve bunu yalnızca gece saatlerinde etkinleştirmek için özel bir program bile ayarlayabilirsiniz.

Kaydedilen görüntüleri oynatmak, uygulamadaki zaman çizelgesi işlevi ile gerçekten basit. Uygulama, bir hareket algılandığında bildirim veriyor, ardından yalnızca o belirli zamanı görüntülemeye devam edebilirsiniz. Kayıtları doğrudan telefonunuza kaydetmek de mümkün.

Sonuca bağlıyorum

TP-Link Tapo C100 , nispeten uygun fiyatlı olan ve kullanıcıya birçok avantaj sağlayan yüksek kaliteli bir ev Wi-Fi kamerası. K

Önemli parametreler de hayal kırıklığına uğratmadı. Normal video ve ses kalitesi, gece modunun varlığı, iki yönlü iletişim ve anlık bildirimlerle çalışan hareket algılama bunlardan bazıları.

Bence bir WiFi kamera satın alırken en önemli 2 husus görüntünün ne kadar iyi ve uygulamanın ne kadar güvenilir olduğu. Tapo C100, hem gündüz hem de gece için iyi bir kameraya sahip. Temel bir gözetim için kesinlikle fazlasıyla yeterli. Tapo uygulaması gerçekten güvenilir ve harika bir kullanıcı deneyimi ile kullanımı basit. Bunlar da Tapo C100'ün tavsiye edilmesini kolaylaştırıyor. Bu fiyat noktasındaki diğer markaların çoğu, kullanımı zor ve güvenilmez olan uygulamalara sahip.

TP-Link Tapo C100’e yaklaşık 311 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Artıları

Kurulumu basit

Uygun fiyatlandırma

Kullanımı kolay uygulama

Eksileri

Cihaz paylaşım işlevi yok