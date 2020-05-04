Wi-Fi 6 (802.11ax) destekli model sayısını sürekli artıran TP-Link’in yeni yönlendiricisi, kablosuz bağlantıda da gigabit hızlara ulaşabiliyor. Toplamda 3 Gbps kablosuz hıza ulaşan Archer AX50, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı ev ve küçük ofisler için uygun bir ürün. Çünkü yönlendirici, yüksek bağlantı hızının yanında bağlantı kapasitesini de dört kat artırıyor. Ortalama trafiğe sahip toplam 256 cihazın paketlerini işleyebilecek kapasitede olan yönlendirici, sürekli büyüyen ağlarda cihaz yatırımını korumuş oluyor. Yüksek yoğunluklu işler için uygun olan bu ürün ile daha uzun süre kullanılabilecek bir ağ oluşturuluyor.

Ev Wi-Fi ağından en önemli beklentileri rahatlıkla karşılayabilen TP-Link’in yeni Wi-Fi 6 destekli yönlendiricisi, bağlantı kalitesini de yükseltiyor. Archer AX50 ile daha istikrarlı ve düzgün bir Wi-Fi ağı elde ediliyor. Yönlendirici, gecikmeleri yüzde 75’e varan oranda azaltıyor. Böylece birden fazla cihaz aynı anda ağa bağlı ve yüksek hız gerektiren uygulamaları –örneğin HD film, online oyun, videokonferans gibi- yapsa dahi sorun yaşanmıyor; kesinti, yavaşlama hissedilmeden film ve oyun keyfi sürdürülüyor.

TP-Link’in Wi-Fi 6’lı yeni yönlendiricisinin üzerinde dört adet yüksek kazançlı anten yer alıyor. Bu antenler ve ‘hüzmeleme’ (beamforming) teknolojisi sayesinde evde daha güçlü ve geniş bir Wi-Fi ağı oluşturuluyor. Ayrıca Wi-Fi 6 ile birlikte gelen BSS Color özelliği, komşulardan gelen sinyal ve parazit sorunlarını engelliyor; böylece daha sorunsuz bir bağlantı elde ediliyor. BSS Color ile ağa bir renk atanıyor; örneğin kırmızı. Komşunun sinyalleri ise farklı bir renkte oluyor. Yönlendirici artık kırmızı sinyallerin dışındakileri göz ardı ediyor ve daha temiz bir sinyal dağılımı sağlıyor.

Archer AX50, sadece hızlı, geniş kapsama alanlı, düzenli ve güçlü bir ağ oluşturmuyor, aynı zamanda ağın ve ağa bağlanan cihazların ve aile üyelerinin güvenliği için de güçlü özelliklere sahip. Üründe yer alan TP-Link HomeCareTM güvenlik paketi, gelişmiş ve özelleştirilmiş güvenliğe sahip bir Wi-Fi ağı oluşturmayı sağlıyor. Ağı tam anlamıyla yönetmek için araçları kullanıcılara sunan HomeCareTM, güçlü ebeveyn denetimlerine sahip. Uygunsuz içeriği engellemek, aile üyelerinin her biri için çevrimiçi olunacak süreyi belirlemek ve kısıtlamak mümkün oluyor. Paket içinde yer alan yerleşik antivirüs yazılımı sayesinde ise tüm ağ ve bağlı cihazlar tehditlere karşı korunuyor. Yine HomeCareTM güvenlik paketi ile bazı cihazlara ya da uygulamaya öncelik vermek de mümkün oluyor.

TP-Link’in güçlü Tether uygulaması (iOS ve Android destekli) ile son derece kolay kurulan ve her yerden akıllı telefonlar ile yönetilebilen Archer AX50, aynı zamanda sesli komut özelliğine de sahip. Bu sayede yarının ‘akıllı ev’ine hazır bir ürün olan yönlendirici, Amazon Alexa desteği sayesinde ses ile de yönetilebiliyor.

TP-Link’in Wi-Fi 6 destekli yeni yönlendirici Archer AX50, KDV dahil 164 USD fiyatla Türkiye’de satışa sunuldu.