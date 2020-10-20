Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin için sel uyarısı yapıldı
Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
20 Ekim 2020, Salı 09:04 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı ise İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den 4 ile uyarı
Bugün Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BURSA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 21°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C Çok bulutlu
RİZE °C, 20°C Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu