Yemek Trabzon yağlı pide nasıl yapılır? MasterChef 8 Kasım Trabzon yağlı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Trabzon yağlı pide nasıl yapılır? MasterChef 8 Kasım Trabzon yağlı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Trabzon yağlı pide nasıl yapılır? MasterChef 8 Kasım Trabzon yağlı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bugün en sevilen pide tarifleri yapacak. Ekran başında izleyen seyirciler ise Trabzon yağlı pide tarifi araştırıyor. Peki, Trabzon yağlı pide nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Trabzon yağlı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

08 Kasım 2021, Pazartesi 18:20 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten Trabzon yağlı pide tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. Peki, Trabzon yağlı pide nasıl yapılır? Evde Trabzon yağlı pide tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

TRABZON YAĞLI PİDE TARİFİ 

Trabzon yağlı pide malzemeler

Hamur için

  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 instant maya
  • Ilık su
  • Alabildiğine un

Kaşarlı malzeme

  • Rende kaşar
  • Yumurta

Üzeri için

  • Tereyağı

TRABZON YAĞLI PİDE YAPILIŞI

Hamur malzemelerimizi ekleyerek ele yapışan bir kıvama gelene kadar hamuru yoğurun. Ardından üstünü kapatarak yarım saat mayalanmaya bırakın. Mayalandıktan sonra hamuru iki eşit parçaya ayırıp elinizle açın. İç harcının dışarı akmaması için hamurun kenarlarını içe doğru katlayın. Pidenin pişeceği yuvarlak tepsiyi unlayıp açılan pide hamurun içine yerleştirin. İç harcı oluşturmak için peynirleri karıştırın. Sonrasında harmanlanan peynirlere su katıp açılan pidenin içerisine eşit bir şekilde yayın. Peynirlerin üstüne margarini parçalara ayırarak koyun. İki adet yumurtadan elde edilen yumurta sarılarını pidenin kenarlarına sürün. 220 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarmadan 30 saniye önce üstlerine birer yumurta kırın. 

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