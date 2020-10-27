Siyaset Trabzon'a hakaret eden CHP'li İlayda Kılınç ifade verdi

Trabzon'a hakaret eden CHP'li İlayda Kılınç ifade verdi

Siyaset

Trabzon'a hakaret eden CHP'li İlayda Kılınç ifade verdi

CHP'nin Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın Trabzon'a yönelik hakaret içeren paylaşımı büyük tepki toplamıştı. Kılınç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması kapsamında ifade verdi.

27 Ekim 2020, Salı 12:12 Son Güncelleme:
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CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, pazar akşam oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Twitter'daki hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşım yaptı.

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Kılınç'ın tribünde açılan 'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı bir fotoğrafı paylaşarak, 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandığı paylaşımı büyük tepki topladı. CHP Isparta İl Başkanlığı tarafından İlayda Kılınç görevden alınırken, partiden de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

İfadesi alındı

İlayda Kılınç hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem başlatıldı. Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra bırakılan Kılınç'ın ifadesi daha sonra hazırlanan evrakla savcılığa gönderildi.

Adliye önünden paylaştı 

Öte yandan İlayda Kılıç, sosyal medyadan Isparta Adliyesi önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşıp, "Kamuoyunun bilgisine, ifademi verdim, hakkımda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

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